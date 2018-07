Sevilla acoge la grabación de Allí Abajo, la nueva serie para el prime time de Antena 3

La serie cuenta la historia de Iñaki, (Jon Plazaola) un vasco atrapado en Andalucía, donde descubrirá que la vida se puede vivir “en color y en 3D” cuando conoce a Carmen (María León), una mujer alegre, vital, luchadora y generosa, pero con un corazón incomprendido.

El reparto lo completan Carmina Barrios, Mariano Peña, Ane Gabarain, Maribel Salas, Santi Ugalde, Gorka Aguinagalde, Óscar Terol, Iker Galartza, Alazne Etxebarria, Teresa Quintero, Mari Paz Sayago, Antonio Estrada, Rocío García Molina, Beatriz Cotobal, Salva Reina, Paula Rodríguez, Noemí Ruiz, Alberto López, Alfonso Sánchez, Carmen Frigolet y Antonia Gómez.

Una historia de amor en clave de humor

ALLÍ ABAJO es una comedia que servirá para descubrir que el camino más corto entre el norte y el sur es la risa.

IÑAKI (Jon Plazaola) tiene cuarenta años y sólo ha salido de Euskadi para echar gasolina barata en Francia. Vive en San Sebastián con su madre, Maritxu (Ane Gabarain), la clásica matriarca vasca, absorbente y dominante, inasequible a la sonrisa. Un muro de contención emocional que entiende la vida como una obligación constante.

Para ella, como para muchas madres, Iñaki es un niño eterno incapaz de funcionar por su cuenta en la vida. El único intercambio afectivo que mantiene Iñaki es con su ‘cuadrilla’ de toda la vida, sus tres mosqueteros siempre dispuestos a buscar una excusa para organizar una cena con su consiguiente partida de mus.

Iñaki regenta el bar que heredó de su difunto padre, una taberna rústica donde trabaja Nekane (Alazne Etxebarria), una camarera que está locamente enamorada de él, aunque, como buena mujer vasca, nunca se lo ha dicho...

Y así, el día a día de Iñaki transcurre plácidamente, hasta que un día se ve obligado a acompañar a su madre a Sevilla en un viaje del Imserso, su vida da un cambio inesperado y radical, para el que no está preparado. Para Iñaki, nada volverá a ser lo mismo una vez esté atrapado… ALLI ABAJO.

Los otros personajes de ALLÍ ABAJO

Los del norte





Ane Gabarain es MARITXU

Maritxu es la madre de Iñaki, y como madre vasca de manual, dedica toda su vida a constreñir la de su hijo. Es una mujer tremendamente cabezota y no muestra ningún reparo en manifestar sus prejuicios hacia el sur.

LA CUADRILLA

PEIO (Iker Galartza), KOLDO (Gorka Aguinagalde) y ANTXON (Óscar Terol) empezaron siendo clientes de la taberna, aunque con el tiempo terminaron convirtiéndose en la cuadrilla de Iñaki. No hay detalle sobre Iñaki que escape a su valoración y análisis. Así, la actividad social de Iñaki se reduce a la cuadrilla y sus sesiones de mus, de recogida de setas y de pelota vasca. Hasta que Iñaki se ve obligado a ausentarse, provocando una vacío irremplazable en tan cohesionado grupo.



Koldo es un prestigioso neurólogo que utiliza el refugio de la cuadrilla para compensar el estrés constante de su profesión. Antxon es el jefe de cocina de un prestigioso chef y Peio trabaja dando de comer a los peces en el Acuarium de San Sebastián. Es el más renegón de los tres, el más arisco, pero también el que más necesita a la cuadrilla porque es su única familia.

Alazne Etxebarria es NEKANE

Es la camarera del bar de Iñaki. Treinta años. Es guapa pero oculta su sensualidad y no llama la atención. Es una futura matriarca que está esperando a tener su momento y su dominio para ejercer todo su poder. Está enamorada de Iñaki desde que le conoció, pero no se la dicho nunca. Ella sabe que Iñaki es el hombre para ella pero él… él no se ha enterado todavía.

Maribel Salas es BEGO

Bego es la Hermana de Maritxu, la tía de Iñaki, a la que está muy unida. Está casada con Sabino, al que trata como si fuera su hijo.

Santi Ugalde es SABINO

Es el marido de Bego, el tío de Iñaki. Un hombre afable y socarrón, pero que vive anulado emocionalmente por su mujer. Cuando puede se escapa a la búsqueda de su cuadrilla de ‘txikiteros’ con quienes puede expresarse con normalidad y saltarse las férreas normas impuestas por Bego.

Los de ALLÍ ABAJO





María León es CARMEN

LAS VECINAS

LUCI (Carmina Barrios), MERCHE (Carmen Frigolet) y PIEDAD (Antonia Gómez) son las vecinas de Carmen. Sus voces se cuelan cada día por el patio hasta convertirse en la banda sonora de todas sus mañanas. Son tres andaluzas dicharacheras, alegres y auténticas que, con sus constantes comentarios, alegran el día a Carmen y alteran la paz interior de Iñaki. Conocedoras de todos los intríngulis de la escalera, no perderán ocasión de poner a Iñaki en múltiples aprietos y le sacarán los colores más de una vez.

Mariano Peña es DON BENITO BENJUMEA

Millonario con noble ascendencia. Un hombre elegante, romántico, culto y amante de la buena vida. Una lesión de cadera le ha llevado a la clínica. Será aquí, lejos de las tensiones familiares, de los intereses de sus hijos, que solo ven en él una herencia que tarde o temprano pasará a sus manos, donde Don Benjumea encuentra, por fin, el hogar que lleva buscando desde siempre.

Alfonso Sánchez es ROBER. Trabaja como médico en la clínica. Es un señorito que vive la vida como un juego en el que él siempre reparte las cartas.

Alberto López es RAFI, el hermano de Carmen y camarero del bar de la clínica. Básicamente, una buena persona.

Beatriz Cotobal es ISABEL, cuñada de Carmen. Lleva la cocina de la cafetería de la clínica.

Salva Reina es JOZÉ, celador de la clínica. Se convierte en compañero, amigo y confidente de pacientes y familiares.

Teresa Quintero es ÁNGELA, una enfermera con tendencia a seguir las normas a rajatabla.

Mari Paz Sayago es DOLORES, la recepcionista de planta con una habilidad innata para enterarse de todo sobre los pacientes y el personal hospitalario.

Noemí Ruiz es TRINI. Directora de la clínica. Se toma muy en serio su trabajo y es tan responsable y cuadriculada que saca de sus casillas a Carmen.

Rocía García Molina es IRENE, una joven enfermera recién incorporada a la plantilla.

Paula Rodríguez es ROSITA. Sobrina de Carmen e hija de Isabel y Rafi.