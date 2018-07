'Tres anuncios en las afueras', 'La forma del agua' y 'Dunkerque', nominadas a los BAFTA

'Tres anuncios en las afueras', 'La forma del agua' y 'Dunkerque' figuran entre las películas candidatas a los premios de cine Baftas, considerados los Oscar británicos, que serán entregados en una gala en Londres el próximo 18 de febrero.

La Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión (Bafta) dio a conocer a los candidatos a estos galardones, entre los que figura Guillermo del Toro como mejor director por el filme 'La forma del agua', Martin McDonagh, por 'Tres anuncios en las afueras' y Christopher Nolan, por 'Dunkerque'.

Esta es la lista completa de las candidaturas:

Mejor película:

Call me by your name

El instante más oscuro

Dunkerque

La forma del agua

Tres anuncios en las afueras

Mejor filme británico

El instante más oscuro

The death of Stalin

God's own country

Lady McBeth

Paddington 2

Tres anuncios en las afueras

Debut de un guionista británico, director o productor:

The Ghoul - Gareth Tunley (guionista/director/productor)Jack Healy Guttman & Tom Meeten (productores)

I am not a witch - Rungano Nyoni (guionista/director) Emily Morgan (productor) Jawbone - Johny Harris (guionista/productor), Thomas Napper (director)

Kingdom of us - Lucy Cohen (directora) Lady MacBeth - Alice Birch (guionista), William Oldroyd (director), Fodhla Croning O'Reilly (productora)

Película en lengua no inglesa:

Elle

Primero mataron a mi padre

The handmaiden

Loveless

The salesman

Documental:

City of Ghosts

I a ma not your negro

Icarus

An inconvenient sequel

Jane

Película animada:

Coco

Loving Vincent

My life as a courgette

Mejor director:

Blade Runner - 2049 Denis Villeneuve

Call me by your name - Luca Guadagnino

Dunkerque - Christopher Nolan

La forma del agua - Guillermo del Toro

Tres anuncios en las afueras - Martin McDonagh

Mejor guión original:

Get Out

I, Tonya

Lady Bird

La forma del agua

Tres anuncios en las afueras

Mejor guión adaptado:

Call me by your name

The death of Stalin

Films stars don't die in Liverpool

Molly's game

Paddington 2

Mejor actriz:

Annette Bening - Film Stars Don't Die in Liverpool

Frances McDormand - Tres anuncios en las afueras

Margot Robbie - I, Tonya

Sally Hawkins - La forma del agua

Saoirse Ronan - Lady Bird

Mejor actor:

Daniel Day-Lewis - El hilo invisible

Daniel Kaluuya - Get Out

Gary Oldman - El instante más oscuro

Jamie Bell - Film Stars Don't Die in Liverpool

Timothée Chalamet - Call Me by Your Name

Mejor actriz secundaria:

Allison Janney - I, Tonya

Kristin Scott Thomas - El instante más oscuro

Laurie Metcalf - Lady Bird

Lesley Manville - El hilo invisible

Octavia Spencer - La forma del agua

Mejor actor secundario:

Christopher Plummer - All the Money in the World

Hugh Grant - Paddington 2

Sam Rockwell - Tres anuncios en las afueras

Willem Dafoe - The Florida Project

Woody Harrelson - Tres anuncios en las afueras

Mejor música original:

Blade Runner 2049 - Benjamin Wallfisch, Hans Zimmer

El instante más oscuro - Dario Marianelli

Dunkerque - Hans Zimmer

El hilo invisible - Jonny Grenwood

La forma del agua - Alexandre Desplat

Mejor fotografía:

Blade Runner 2049

El instante más oscuro

Dunkerque

La forma del agua

Tres anuncios en las afueras

Mejor edición:

Baby Driver

Blade Runner 2049

Dunkerque

La forma del agua

Tres anuncios en las afueras

Mejor diseño de producción:

La bella y la bestia

Blade Runner 2049

El instante más oscuro

Dunkerque

La forma del agua

Mejor diseño de vestuario:

La bella y la bestia

El instante más oscuro

I, Tonya

El hilo invisible

La forma del agua

Maquillaje y peluquería:

Blade Runner 2049

El instante más oscuro

I, Tonya

Victoria & Abdul

Wonder

Mejor sonido:

Baby Driver

Blade Runner 2049

Dunkerque

La forma del agua

Star Wars: Los últimos Jedi

Mejores efectos especiales:

Blade Runner 2049

Dunkerque

La forma del agua

Star Wars: Los últimos Jedi

La guerra del planeta de los simios

Mejor cortometraje animado:

Have heart

Mamoon

Poles apart

Mejor cortometraje británico:

Aamir

Cowboy D

ave A drowning man

Work Wren boys

Mejor intérprete revelación:

Daniel Kaluuya

Florence Pugh

Josh O'Connor

Tessa Thompson

Timothée Chalamet