Las 21 películas por las que Meryl Streep ha estado nominada al Oscar en su carrera

Meryl Streep ya es una leyenda. También John Williams, que está con ella en el club de los más nominados de la Historia junto con Walt Disney (este año por su partitura para 'La guerra de las galaxias: los últimos Jedi').

Pero es que Meryl Streep rompe el récord de intérprete con más nominaciones de todos los tiempos, y es candidata este año por una película de Steven Spielberg en la que la música es, además, de John Williams, 'Los archivos del Pentágono'. Todo encaja. Vamos a repasar esta maravillosa lista de geniales interpretaciones de "la monstruo".

2018: 'Los archivos del Pentágono'

Protagonista

Junio de 1971. The New York Times y The Washington Post informan sobre los documentos del Pentágono (el encubrimiento masivo de secretos sobre la larga guerra del Vietnam). Katherine Graham (Meryl Streep) es la primera mujer editora del Post en la primera película de Spielberg sobre periodistas con claras influencias de la magnífica 'Todos los hombres del presidente'.

2017: 'Florence Foster Jenkins'

Protagonista

La vida de "la peor cantante de la Historia" en una deliciosa comedia musical con Hugh Grant en estado de gracia. Una maravilla.

2015: 'Into the Woods'

Reparto

Meryl Streep es 'la bruja' en este musical que integra varios cuentos de los Hermanos Grimm como 'Rapunzel', 'Caperucita Roja' o 'La Cenicienta'.

2014: 'Agosto'

Protagonista

Basada en una obra ganadora de un Pulitzer. Los Welton se reúnen para tratar de la desaparición de un importante miembro de la familia. Todas sus miserias saldrán a la luz.

2012: 'La dama de hierro' - GANADORA

Protagonista

El último Óscar, hasta la fecha, de Meryl Streep. Se metió hasta el fondo en la piel de Margaret Thatcher (1925 - 2013), un extraordinario ejemplo de superación personal, de llegar a lo más alto en política en Occidente partiendo de un entorno humilde.

2010: 'Julie y Julia'

Protagonista

En 1961 Julia Child escribió un célebre libro de recetas de cocina. Ahora el personaje que interpreta Amy Adams se propone cocinarlas todas y comentar sus experiencias en internet.

2009: 'La duda'

Protagonista

1964. Una parroquia del Bronx a donde llegan aires de cambio... aires que la estricta directora del centro pretende ignorar acusando a un sacerdote de abusos sexuales a un menor. Basada en una obra ganadora de un Pulitzer también.

2007: 'El diablo viste de Prada'

Protagonista

Personaje inspirado en Anna Wintour, directora de Vogue Estados Unidos, que le hace la vida absolutamente imposible al personaje que interpreta Anne Hathaway.

2003: 'Adaptation (el ladrón de orquídeas)'

Reparto

Extraña película del siempre extraño Spike Jonze. Meryl Streep se cuela en una historia sobre hermanos escritores con vidas muy dispares.

2000: 'Música del corazón'

Protagonista

Curiosa película lejos del género habitual de terror del director Wes Craven ('Scream'). Meryl es una violinista que enseña música a niños pobres en un barrio marginal de Nueva York.

1999: 'Cosas que importan'

Protagonista

Drama con William Hurt en el que una periodista abandona temporalmente su carrera para tratar de conocer más a su familia ahora que su madre está enferma.

1996: 'Los puentes de Madison'

Protagonista

Un ama de casa de una granja en Iowa se enamora de un fotógrafo de puentes (Clint Eastwood) y ocultará su relación a su familia durante mucho tiempo.

1991: 'Postales desde el filo'

Protagonista

Autobiografía de la actriz Carrie Fisher y su relación tormentosa con su también célebre madre.

1989: 'Un grito en la oscuridad'

Protagonista

Una madre acusada de asesinato de su pequeña hija Azaria, tras haber denunciado su desaparición.

1988: 'Tallo de hierro'

Protagonista

Años de la Gran Depresión. Meryl Streep y Jack Nicholson, que interpreta a un ex-jugador de Baseball, tratan de escapar de un pasado que los persigue.

1986: 'Memorias de África'

Protagonista

Basada en la novela de Isak Dinesen. Meryl Streep es Karen, una mujer casada; explotando una plantación de café en Kenia se enamora perdidamente de un aviador / cazador / aventurero interpretado por Robert Redford.

1984: 'Silkwood'

Protagonista

Es como 'Erin Brockovich', pero en una planta nuclear en Oklahoma (basada en los hechos reales de la verdadera Silkwood en 1974).

1983: 'La decisión de Sophie' - GANADORA

Protagonista

Situada en 1947. Meryl es Sophie, y ha sobrevivido a un campo de exterminio nazi. Conoce por casualidad al personaje que interpreta Kevin Kline, su vecino, pero su pasado tormentoso le impide mostrar sus sentimientos.

1982: 'La mujer del teniente francés'

Protagonista

Inglaterra, 1867. Drama de época con Jeremy Irons sobre el instinto de protección con un personaje desvalido, víctima de las habladurías de toda una comunidad.

1980: 'Kramer contra Kramer'

Protagonista

Un duro proceso de divorcio es la base argumental de esta película en la que Meryl Streep se pelea con Dustin Hoffman con un niño de por medio.

1979: 'El cazador'

Protagonista

Su primera nominación como "novia / amiga / mujer de" en este drama de Michael Cimino sobre el antes (¿y el después?) de tres amigos que se van a combatir a Vietnam.