'Nomadland', gran triunfadora de los Oscar 2021

La noche de los Oscar 2021 no ha dejado grandes sorpresas en lo que a la gran triunfadora se refiere. 'Nomadland', que llevaba una trayectoria meteórica durante toda la temporada de premios, ha sellado su triunfo llevándose 3 estatuillas: Mejor Dirección, Mejor Película y Mejor Actriz.

Así, Chloé Zhao, su directora, hacía historia al convertirse en la segunda mujer en ganar un Oscar como a la Mejor Dirección. "Siempre he encontrado bondad en toda la gente que he conocido, este premio va para todos los que sacan la bondad de las personas que conocen, eso me inspira a seguir", afirmó la cineasta sobre el escenario. Y Frances McDormand también entraba en el club en el que sólo hay unas pocas actrices al llevarse su tercera estatuilla por 'Nomadland', tras llevárselo antes con 'Fargo' (1996) y 'Tres anuncios en las afueras' (2017).

"No tengo voz, mi voz está en mi espada y mi espada es nuestro trabajo. Y a mí me gusta trabajar. Gracias por saberlo y gracias por esto", proclamó Frances McDormand en su discurso.

Los productores del evento, con Soderbergh a la cabeza, habían prometido "una película en directo" y así ha sido el resultado. Puedes consultar aquí la lista completa de ganadores de los Oscar 2021.

Esta edición fue también histórica ya que superó el récord de mujeres ganadoras de la estatuilla con 17 premios, superando la marca anterior de 15 establecida en 2019.

El Oscar a Mejor Actriz de Reparto fue a manos de la veterana actriz coreana Youn Yuh-Jung Youn por su papel en 'Minari. Historia de mi familia'. "No creo en la competencia... ¿cómo voy a ganarle yo a Glenn Close? Lo único es que yo he tenido más suerte", decía la intérprete entre sus agradecimientos, ganándose al público con su piropo a Brad Pitt.

Por otro lado, el premio al Mejor Actor de Reparto fue para Daniel Kaluuya, por su interpretación del líder de los Panteras Negras en 'Judas y el Mesías negro'. El joven actor protagonizó otro de los momentos más divertidos de la noche al dejar a su madre con una cara que ya se ha hecho viral.

Anthony Hopkins, ganador del Oscar a Mejor Actor por 'El padre', no acudió a recoger su premio. Y es que a sus 83 años el actor británico se ha convertido en el de mayor edad en ganar una estatuilla.

Y por último, y hablando de la representación de nuestro país, el español Sergio López-Rivera se ha convertido en el flamante ganador del Premio a Mejor Maquillaje y Peluquería por 'La madre del blues'.