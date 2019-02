El lacrimógeno discurso de Lady Gaga tras ganar el Oscar a Mejor Canción Original por 'Shallow': "Si tienes un sueño lucha por él"

Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando, Andrew Wyatt y Benjamin Rice han recogido el Oscar a Mejor Canción Original por Shallow, de 'Ha nacido una estrella'.

Gaga ha roto en lágrimas en el momento del anuncio y ha subido al escenario llena de emoción, donde ha dicho estas emotivas palabras:

"Gracias. Gracias a la Academia por este tremendo honor y a todos los presentes. A mi familia, que está aquí. Papá, mamá.

Bradley, no había ninguna otra persona en el mundo que podría cantar haber cantado esta canción conmigo como tú.

Y a aquellos que estén en el sofá viéndonos, deciros que esto requiere trabajar muy duro, he trabajado muchísimo. La cuestión no es ganar, es no abandonar. Si tienes un sueño lucha por él. Si hay algo que te apasiona, da igual las veces que te rechacen o te caigas, es cuántas veces te levantas y eres valiente y sigues adelante".

