Las grandes olvidadas de las nominaciones a los Oscar 2018

'Good time'

Por ruido que había hecho la gran interpretación de Robert Pattinson y la polémica que puso en el radar a la cinta, los hermanos Safdie no han tenido reconocimiento de la Academia.

'La seducción'

Pese al triunfo de Sofia Coppola en el Festival de Cannes, su thriller no ha impresionado a la crítica en interpretaciones ni fotografía.

'A ghost story'

Su peculiaridad la hizo una de las películas más comentadas, pero ya sea por su extraño planteamiento o por la presencia de Casey Affleck, no ha tenido mención alguna.

'El sacrificio del ciervo sagrado'

El año pasado Lanthimos dio la sorpresa con la nominación de 'The Lobster' a mejor guion original, pero su nueva película protagonizada por Colin Farrell y Nicole Kidman ha pasado sin pena ni gloria por los premios.

'Wonder Woman'

La película en solitario de Gal Gadot se ganó a la crítica por su cinematografía y su reivindicación de la mujer, pero parece que no ha sido suficiente para que una película de superhéroes se cuele entre las votaciones de los académicos.

'Personal shopper'

El mejor trabajo de la carrera de Kristen Stewart, o al menos así lo han calificado, no se ha llevado ningún reconocimiento.

'Madre!'

El trabajo más extraño de Aronofsky se ha ganado tantos detractores como defendores. Pese a ser de un gusto adquirido, Jennifer Lawrence está completamente dentro de la historia, y la inmersiva mezcla de sonido es una de las más impactantes del año.

'Stronger'

Tatiana Maslany y Jake Gyllenhaal en 'Stronger' | seestrena.com

El que parecía el gran papel de la carrera de Jake Gyllenhaal y el salto a la gran pantalla de Tatiana Maslany ha pasado completamente desapercibida para los críticos. ¿Qué ha pasado?

'Detroit'

Kathryn Bigelow es la única mujer de la historia en ganar un Oscar a Mejor Dirección, pero este año no ha convencido con la cinta protagonizada por John Boyega.

Mención especial también a sorpresas como la ausencia de Armie Hammer en mejor actor de reparto por 'Call me by your name' o la de James Franco por su trabajo en 'The Disaster Artist' que ha suscitado mucho debate.