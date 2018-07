La gala de los Oscar 2018, resumida en GIFS

Jimmy Kimmel presentaba por segunda vez la gala de los Oscar, y eso se notaba en lo suelto que estaba, como cuando le preguntó a Steven Spielberg cómo se llamaba. Respuesta del director:

Con el fin de que los ganadores aligeraran en sus discursos, Kimmel les contó que el más rápido en los agradecimientos se llevaría una moto acuática, que presentó Helen Mirren ejerciendo de azafata.

Sam Rockwell inauguraba la noche de premios llevándose el Oscar a Mejor Actor de Reparto. Y lo celebraba a lo grande con Frances McDormand.

Allison Janney presumía de que su Oscar era todo "gracias a su trabajo". Pero era todo bromi, que ella es muy humilde.

En un momento dado, Kimmel decidió que lo mejor era sacar a las celebrities del teatro Dolby para llevarlos al teatro Chino, con el consecuente regocijo de los allí presentes.

Las actuaciones musicales fueron pura fantasía, como la de 'Remember me', de la banda sonora de 'Coco'.

Gary Oldman, al que le ha llevado unos cuantos años ganar el Oscar, avisaba a su madre para que fuera poniendo la tetera a calentar que volvía a casa con la estatuilla. Todo muy british.

La puesta en escena de 'This is me' puso a todo el mundo en pie. Y es que la canción de 'El gran showman' es un temazo.

Frances McDormand volvió a demostrar por qué ha sido la auténtica reina de la temporada de premios.

Guillermo del Toro subió a recoger su premio a Mejor Director y nos hizo soñar con sus palabras.

Eso sí, después de asegurarse que era su nombre el que salía en el sobre.

BONUS TRACK: El gif es del año pasado, pero lo importante es que Meryl Streep ha decidido regalarnos a todos una actualización. Hashtag blessed.