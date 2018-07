Gal Gadot responde de forma magistral a la ausencia de 'Wonder Woman' en las nominaciones a los Oscar 2018

Gal Gadot se ha tomado de una forma muy deportiva el desaire de los Oscar a 'Wonder Woman'. La película de Patty Jenkins no ha conseguido ni una sola nominación en los Oscar 2018.

"Me han conmovido y emocionado los comentarios de la gente decepcionada porque 'Wonder Woman' no esté nominada, pero en realidad nunca hicimos la película para eso", ha explicado la actriz de origen israelí a Entertainment Tonight.

"Hicimos la película y fue recibida de una forma absolutamente maravillosa, queremos ser humildes y agradecidos, además, estamos haciendo la segunda película, ¿quién sabe? ¡Puede que la próxima vez tengamos más suerte!", ha añadido Gal Gadot.

No se le puede negar a la joven intérprete que sepa cómo encajar una decepción en la vida. Bravo, Wonder Woman.