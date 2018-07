'La forma del agua' y Guillermo del Toro triunfan en los Oscar 2018 al llevarse cuatro estatuillas

Decía Jimmy Kimmel en su monólogo inicial que gracias a Guillermo del Toro los Oscar 2018 se iban a recordar como "el año en que los hombres la cagaron tanto que las mujeres se liaron con anfibios". Y no iba desencaminado, ya que la 90 edición de los Oscar ha tenido un marcado acento mexicano, gracias al éxito del cineasta mexicano con su película 'La forma del agua', el triunfo de 'Coco', y también gran carácter reivindicativo, con los discursos de las actrices de Hollywood.

'La forma del agua' pasará además a la historia como la Mejor Película de los Oscar 2018, llevándose también el premio a Mejor Director, Mejor Diseño de Producción y Mejor Banda Sonora.

Desde el 2003 no ganaba una película fantástica, con 'El señor de los anillos: El retorno del rey'. Guillermo del Toro se convierte además en el tercer director mexicano en conseguir el Oscar a Mejor Director, tras Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñárritu.

Le sigue con tres premios 'Dunkerque', que se ha llevado los de Mejor Edición de Sonido, Mejor Mezcla de Sonido y Mejor Montaje, y 'Tres anuncios en las afueras' con dos grandes galardones: el de Mejor Actriz y Mejor Actor Secundario. Frances McDormand ha protagonizado uno de los momentos más inspiradores de la noche al pedir a todas las mujeres que se pusieran en pie para acompañarla, pronunciado un discurso que será muy recordado.

Gary Oldman ofrecía al recoger su estatuilla a Mejor Actor por 'El instante más oscuro' otro de los discursos más sentidos de la noche, el de un actor que lleva años en busca del ansiado Oscar. "Pon la tetera mamá, vuelvo pronto a casa con un Oscar", pronunciaba visiblemente emocionado.

Se fueron de vacío los filmes nominados a Mejor Película 'Lady Bird' y 'El hilo invisible', y el premio a Mejor Guión Original se lo llevó, para sorpresa y júbilo de muchos, el director debutante Jordan Peele por 'Déjame salir'. Puedes consultar aquí la lista completa de ganadores.

La nota musical la ofrecieron los temas nominados a Mejor Canción, destacando el colorido de la puesta en escena de 'Remember Me', de 'Coco', la majestuosidad de 'This is me', perteneciente a 'El gran showman', y el mensaje reivindicativo de 'Stand up for something', de 'Marshall', donde se pudo ver en el escenario al chef español José Andres.