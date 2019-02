El divertido discurso de Olivia Colman tras ganar el Oscar 2019 a Mejor Actriz por 'La Favorita'

Olivia Colman ha ganado el Oscar 2019 a Mejor Actriz por su gran interpretación de la Reina Ana en 'La Favorita'. La actriz británica se ha impuesto al resto de aspirantes, Lady Gaga ('Ha nacido una estrella'), Yalitza Aparicio ('Roma') y Melissa McCarthy ('¿Podrás perdonarme algún día?') y Glenn Close. Puedes consultar aquí la lista completa de ganadores.

"Esto es realmente estresante", explicó Colman, visiblemente nerviosa y emocionada, tras recibir el premio. "Glenn, esto no es lo que yo quería. Eres magnífica. Te quiero", comentó Colman dirigiéndose a su gran rival en el Oscar, la actriz Glenn Close. "¡Oh, guau! He ganado un Oscar. Es muy estresante esto. Es graciosísimo. ¡Un Oscar!". "Vale tengo que dar las gracias a un montón de gente, lo siento si se me olvida alguien luego os busco".

"¡A mis hijos que estarán en casa viéndolo, mirad! Tengo la esperanza de que hayáis aguantado despiertos porque sé que esto no se volverá a repetir. A mi marido y mejor amigo, te quiero muchísimo. Es mi gran apoyo y se va a poner a lloraaar. Yo no". Acto seguido Colman ha soltado una pedorreta en el escenario que ha provocado las risas de los espectadores.

'La Favorita' cuenta la relación de la excéntrica y perturbada monarca con dos de sus sirvientas, a quienes dan vida Emma Stone y Rachel Weisz, también nominadas en la categoría de Mejor Actriz de Reparto. Colman ha recibido el Bafta y el Globo de Oro por su interpretación.

Seguro que te interesa:

La espectacular actuación de 'Queen' en los Oscar