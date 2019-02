La conmovedora aparición de Selma Blair en los Oscar 2019 tras ser diagnosticada con esclerosis múltiple

La actriz Selma Blair dejó al mundo en shock hace unos meses al anunciar que había sido diagnosticada con esclerosis múltiple, una enfermedad degenerativa y crónica del sistema nervioso.

La protagonista de 'Crueles intenciones' ha tenido un momento muy emotivo al hacer su primera aparición pública tras su diagnóstico en la ceremonia de los Oscar 2019, donde no ha podido contener las lágrimas de emoción.

"Quería ser capaz de tenerme en pie con orgullo como la mujer en la que me he convertido y espero ser. Quería ser parte de algo tan especial aun cuando mi cuerpo no se mueve con normalidad aún. Y entonces sentí el amor de los fotógrafos que me han visto hacer el tonto en alfombras rojas desde que tenía 20 años. Sentí el calor de las luces. La fuerza de mi vestido. Y esperaba que mi cerebro pudiera mandar señales para recordar mi tiempo ahí. Y lloré. Y aprecié cada uno de los segundos".

En otra espectacular foto de la noche, Selma añadía:

"Cuando mi vida pase por delante de mis ojos, quiero que este retrato de Mark Seliger esté en primer plano".

