La lista completa de los ganadores a los Critics' Choice Awards en las categorías de cine

Esta es la lista completa de los ganadores de los Critics' Choice Awards 2018, entregados en una gala presentada por Olivia Munn. Los galardones, que se celebran en Banker Hangar de Santa Mónica, California, son otorgados por los críticos de cine y televisión a lo mejor del 2017.

Mejor Película

'La forma del agua'

Mejor Director

Guillermo del Toro por 'La forma del agua'

Mejor Actor

Gary Oldman por 'El instante más oscuro'

Mejor Actriz

Frances McDormand por 'Tres anuncios en las afueras'

Mejor Actor de Reparto

Sam Rockwell por 'Tres anuncios en las afueras'

Mejor Actriz de Reparto

Allison Janney por 'I, Tonya'

Mejor Reparto

'Tres anuncios en las afueras'

Actor Revelación

Brooklynn Prince por 'The Florida Project'

Mejor Guión Original

Jordan Peele por 'Get Out'

Mejor Guión Adaptado

James Ivory por 'Call Me by Your Name'

Mejor película de animación

'Coco'

Mejor película de habla no inglesa

'In the fade'

Mejor fotografía

Roger Deakins por 'Blade Runner 2049'

Mejor diseño de producción

Paul Denham Austerberry, Shane Vieau, Jeff Melvin por 'La forma del agua'

Mejor edición

Paul Machliss, Jonathan Amos por 'Baby Driver'

Mejor diseño de vestuario

Mark Bridges por 'El hilo invisible'

Mejor maquillaje y peluquería

'El instante más oscuro'

Mejores efectos especiales

'La guerra del planeta de los simios'

Mejor película de acción

'Wonder Woman'

Mejor comedia

'La gran enfermedad del amor'

Mejor actor de comedia

James Franco por 'The Disaster Artist'

Mejor actriz de comedia

Margot Robbie por 'I, Tonya'

Mejor película de terror o ciencia ficción

'Get out'

Mejor canción

'Remember me', de 'Coco'

Mejor banda sonora

Alexandre Desplat por 'La forma del agua'