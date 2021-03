"Viva el cine español": Así ha sido el apoyo de los 'invitados' internacionales en los Goya 2021

La 35 edición de los Premios Goya ha estado marcada por la pandemia del coronavirus motivo por el que se ha tenido que realizar una gala híbrida con los presentadores, Antonio Banderas y María Casado, junto a los encargados de entregar los premios en el Teatro Soho Caixabank de Málaga. Mientras que todos los nominados han aparecido de forma virtual.

La pandemia ha provocado que el 2020 haya sido uno de los años más duros para esta industria donde durante muchos meses las salas permanecieron cerradas, los rodajes han tenido que paralizarse en muchos casos y muchas han sido las películas que han visto sus estrenos retrasados.

Por ello, algunos de los rostros más reconocidos del cine a nivel mundial han querido estar presentes en este fecha tan importante para el cine español y han querido mandar su apoyo con estos optimistas mensajes.

Este es el caso de Monica Bellucci quien ha dicho: "Me encanta, respeto y apoyo al cine español". Luego hemos visto a Julianne Moore diciendo: "Mi apoyo al cine español".

Benicio del Toro comentaba: "Mi apoyo está con el cine español". "Viva el cine español, muchos besos", mandaba la actriz y directora francesa Mélanie Laurent.

Pero la más entusiasta ha sido Laura Dern: "¡Te quiero, cine español! Me encantan los directores de películas españolas. Me encanta el idioma, me encanta la cultura, me encantan los directores de fotografía, me encantan los artistas, los músicos y los actores increíbles que tenéis. Gracias por toda una vida de regalos. Me encanta, y apoyo al cine español".

Emma Thompson: "Un abrazo solidario a los compañeros del cine español. Y ahora porque Antonio pensó que sería encantador me gustaría decirlo con acento británico (bromeaba). Lo digo en serio".

Mashershala Ali y Emily Blunt compartían mensaje: "Apoyo al cine español"

El actor argentino Óscar Martínez: "Es un placer y un honor para mí estar presente en esta gala aunque sea de manera virtual. Esta es la gran fiesta del cine español".

"Hola, soy Silvestre Stallone y apoyo al cine español", ha dicho el actor de 'Rocky'.

Isabelle Huppert: "Mi apoyo al cine español, me encanta el cine español".

Halle Berry: "Siempre he apoyo y seguiré apoyando al cine español"

Malenie Griffith: "Apoyo al cine español".

Mel Gibson lo ha dicho con un divertido acento español: "Apoyo al cine español".

Salma Hayek: "Buenas noches, les quiero decir que me enamoré del cine español cuando era muy muy joven. Y bueno, ya no estoy joven pero sigo enamorada de él. Estoy muy agradecida porque me ha dado muchísima inspiración y muchísimos amigos a quien considero mis maestros. Yo creo que en gran parte la lengua hispana ha sido apreciada a través del cine en todas partes del mundo por el cine de España. Ha sido uno de los protagonistas de nuestras historias, de nuestra forma de contarlas, y es muy importante que siga brillando. Estoy aquí par apoyar al cine español".

Luego hemos podido ver a Glenn Close, Naomi Watt, Margot Robbie o Ricardo Darín. Aunque ha sorprendido los mensajes de Matthew McConaughey, Tom Cruise y Robert de Niro con un casi perfecto español.

Para terminar hemos podido ver a Guillermo del Toro, Lupita Nyong'O, Gael García Bernal y Charlize Theron con sus mensajes de apoyo al cine español.

