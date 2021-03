El emocionado discurso de Antonio Banderas al comienzo de los Goya 2021

Más información Todo lo que necesitas saber sobre los Goya 2021

Antonio Banderas, encargado de presentar la 35 edición de los Goya 2021 junto a María Casado, ha arrancado la gala con un emotivo discurso donde ha comenzado diciendo: "Mi primer pensamiento va a la familia del cine, los nominados, que desgraciadamente hoy no están en nuestro patio de butacas pero si en el escenario".

"Creedme que se os echa de menos, mucho. No hay mayor pesadilla para la gente del cine que la de las salas vacías y no sabéis la ilusión que nos hacía recibir a la gente en este teatro por primera vez. Pero no ha podido ser", continuaba diciendo el actor sobre las circunstancias en las que ha tenido que hacerse el evento. Ya que por la situación de la pandemia del coronavirus han tenido que realizar la gala de forma híbrida.

Banderas también ha tenido unas palabras sobre la situación del cine a consecuencia de la pandemia: "Durante estos meses largos de pandemia no he dejado de preguntarme cuál era mi papel, y el papel del mundo del cine y de la cultura en general frente a los acontecimientos que nos venían encima como un tsunami"

"Somos contadores de historias y contaremos a nuestra manera cómo nos ha afectado. Tal vez ese sea el inicio de un camino que nos permita dar un servicio", puntualizaba.

"Quizás terminemos dando sentido a las contradicciones con las que nos hemos visto obligados a convivir. Dejar testimonio de lo vivido puede ser nuestro granito de arena. No pertenecerá a la categoría de esenciales, pero si de necesarios, o a los que quieren echar una mano y arrimar el hombro", continuaba diciendo.

Por último, Antonio Banderas junto a los presentes en el escenario ha guardado un minuto de silencio por todas las víctimas del coronavirus: "Queremos guardar un minuto de silencio por todas las personas que se han visto afectados por la epidemia".

