Brad Pitt ha vivido una de sus noches más memorables al recibir el Globo de Oro a Mejor Actor de Reparto por su papel en 'Érase una vez... en Hollywood'. En su discurso de agradecimiento el actor quiso hacer referencia tanto a Tarantino, como a Leonardo DiCaprio, como a actores que han sido referentes para él y junto a los que estaba nominado.

"Muchas gracias. Gracias a la ecléctica y siempre estridente Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood. En mis comienzos, estos nombres que acaban de aparecer: Pacino, Pesci, Hanks, mi mentor de facto desde lejos. Sir Tony Hopkins, donde quiera que esté, sabe que lo amo. Son como dioses para mí. Todo mi respeto para ellos, sinceramente".

"Tengo que comenzar agradeciendo al hombre mismo, el señor Quentin Tarantino, el hombre, el mito, la leyenda, por esta experiencia que hemos vivido, por la película, una que nunca voy a olvidar. Gracias, hermano, realmente lo aprecio. También tengo que agradecer a mi compañero en el crimen, LDC (Leonardo DiCaprio). Antes de 'El Renacido', solía ver como año tras año sus compañeros de reparto aceptaban premios, se levantaban y le daban las gracias profundamente. Sé por qué es una estrella, es un caballero. No estaría aquí sin ti, compañero. Yo hubiese compartido la tabla".

"Quería traer a mi madre, pero no he podido porque cada vez que me ven con una mujer dicen que estoy saliendo con ella. Hubiera sido incómodo", ha añadido con sentido del humor mientras las cámaras enfocaban a su exmujer, Jennifer Aniston.

