El esperanzador y aplaudido discurso de Javier Calvo al recoger el Premio Feroz por 'La Llamada'

Los directores de 'La Llamada' Javier Calvo y Javier Ambrossi, Los Javis, volvieron a triunfar en los Premios Feroz gracias a la preciosa historia que cuentan en su proyecto, que primero fue un musical y después ha dado el salto al cine.

Ambos subieron a recoger el Premio Feroz a Mejor Comedia, y un emocionado Javier Calvo dio un discurso que arrancó el aplauso de todos los presentes.

"Yo soy gay, y tengo un novio que me quiere, y una familia que me apoya, y si algún niño, alguna niña o alguna persona que me está mirando tiene miedo y siente que está perdido, siente que no le van a querer, que sepa que va a encontrar su sitio, que tu familia te va a querer, que va a cumplir su sueño y que yo y él (Javier Ambrossi) escribiremos historias para que se sienta inspirado. Siempre".

Aquí puedes ver parte del esperanzador discurso del director de 'La Llamada'.