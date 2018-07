Carrie Fisher gana un Grammy más de un año después de morir

Carrie Fisher ha recibido un Grammy de forma póstuma al Mejor Disco Hablando por el álbum 'The Princess Diarist' más de un año después de su muerte.

Así, la célebre actriz que interpretase a la princesa Leia en la saga 'Star Wars' se ha impuesto a Bruce Springsteen y su disco 'Born to Run', en el que lee su autobiografía, y al político estadounidense Bernie Sanders, que grabó junto al actor Mark Ruffalo la lectura de su ensayo 'Our Revolution: A Future to Believe In'.

En 'The Princess Diarist' Carrie Fisher contó anécdotas sobre el rodaje de la saga 'Star Wars'. Eñ disco premiado es una grabación de la propia actriz leyendo su libro.

Carrie Fisher murió días después de sufrir un ataque al corazón, el 27 de diciembre de 2016.