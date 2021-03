Ana Obregón y Juan Diego Botto, entre los ganadores de los Premios Yago

Los Premios Yago, que ya llegan a su séptima edición, regresan para reconocer los trabajos de profesionales que no han sido debidamente celebrados por el público, la taquilla o, especialmente, la ceremonia de los Goya.

El Yago de Honor, dedicado a aquellos profesionales del cine español que hayan tenido carreras de éxito, pero denostadas por la academia, recae en la figura de Ana Obregón. Esta queridísima profesional de nuestro cine y televisión, ha rodado con directores como Vicente Aranda o Fernando Colomo. Tras trabajar en Estados Unidos o protagonizar series míticas, su carisma la ha llevado a ser un rostro familiar, apreciado por todos los españoles. Por su valentía y personalidad, los Yago le hacen entrega de su estatuilla más emotiva, cargada de cariño.

En la categoría de 'nominado no ganador' o 'premio impepinable', para aquellos profesionales del cine español que hayan tenido nominación a los Goya pero no hayan logrado llevarse la merecida estatuilla, el jurado ha decidido premiar a Juan Diego Botto por su trabajo en 'Los Europeos', la película de Víctor García León.

Laura Gómez Lacueva, por su trabajo en 'Historias lamentables' (2020) de Javier Fesser, recibe el premio como 'no nominada', dedicado a aquellos profesionales que no han obtenido una nominación en los premios de la Academia y merecían, al menos, este reconocimiento. La actriz, una de las más versátiles de nuestro país, también participó en Las niñas (2020), el éxito de Pilar Palomero. Toni Espinosa obtiene, por su labor como coreógrafo en el musical Explota, explota (2020), el Yago al 'no reconocido', creado para destacar aquellos oficios de nuestro cine que no cuentan con una candidatura para ellos en los Goya. Espinosa ha estado al frente de numerosos proyectos como coreógrafo, entre ellos los musicales 'Billy Elliot', 'Grease' o 'Matilda'.

Por último, los Yago han querido reformular su galardón 'al mejor grupo de irreductibles', tradicionalmente dedicado al mejor reparto del año, y adjudicárselo al género del documental, que en 2020 ha supuesto este año un enorme estímulo para la cultura y la taquilla de nuestro país, con obras tan celebradas como 'Eso que tú me das', 'El hombre que diseñó España', 'El año del descubrimiento', 'Anatomía de un dandy' o 'Dear Werner', entre otros.

El próximo 22 de marzo se celebrará la gala de forma reducida y atendiendo a todas las recomendaciones sanitarias, con todas las precauciones pertinentes.