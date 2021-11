Jared Leto fue despedido de un trabajo por vender drogas: "Era un empresario"

Se ha convertido en uno de los actores más aclamados de Hollywood, pero también es uno de los que cuenta con un comportamiento más excéntrico. Jared Leto sigue sorprendiendo a propios y extraños, no solo por sus fantásticas interpretaciones, sino por algunas de sus anécdotas.

Actualmente se encuentra esperando el estreno de 'House of Gucci', la que será su próxima gran película, en la cual interpreta a Pablo Gucci. El actor no puede estar más ilusionado por el estreno de la cinta y hace especial hincapié en el estreno exclusivo en salas de cine este 26 de noviembre.

Y en 'The Ellen Show' ha explicado las ganas que tiene de que los fans puedan verla: "Es muy ilusionante que la película salga exclusivamente en salas de cine, porque a mí me encanta ir al cine"

Tras contar esto, Jared recuerda la anécdota que ha dejado a sus fans sin palabras: "De hecho, yo trabajaba en un cine cuando era un niño y me despidieron por vender drogas en la puerta de atrás".

A lo que Ellen dice: "Es una lástima", acompañado la respuesta de Jared Leto, que bromea diciendo: "Yo era un empresario".

¿Le regaló una rata Jared Leto a Margot Robbie?

Fue una de las anécdotas más sonadas que salieron a la luz de 'Escuadrón Suicida'. Y es que Jared Leto parece que se tomó muy en serio su papel como Joker en la cinta y lo preparó a conciencia. Tanto es así que decidió hacer unos regalos a sus compañeros de rodaje.

Según parece el regalo más extraño fue a parar a Margot Robbie, quien recibió una rata. Después de mucho debatir Leto ha querido zanjar el tema de una vez diciendo que sus palabras anteriores habían sido "de broma" y que el "99.9% de lo que la gente lee son gilipolleces", asegurando que "no hubo ningún preservativo usado" ni nada de lo que se había rumoreado.

En esta charla con Entertainment Weekly sigue explicando: "Cualquiera de los poquísimos regalos que realmente se dieron, se dieron con espíritu de diversión y aventura, y se recibieron con risas, diversión y aventura. ¡Todo está grabado! ¡Lo grabaron todo! La gente se moría. Solo estábamos haciendo el tonto".

Finalmente desvela lo que todos queríamos saber: "Yo era el niño bueno del set. Los únicos regalos que le di a Margot fueron cupcakes. Creo que le regalé un ratón, y algunos de los otros chicos tuvieron regalos que te podrían dar de broma en una fiesta".

Para terminar cuenta: "Estoy interpretando a un tío llamado el Joker, no pasa nada hacer algunas bromas. Nunca nada cruzó ninguna línea, y no le corresponde a otra gente en internet crearlas. Al final del día soy un artista. Si hago algo arriesgado y no te gusta, básicamente, me puedes besar el culo".

