Sitges 2020: 'The Dark and the Wicked', el duelo y el demonio

Todo comienza en una granja remota, donde una madre llama a sus hijos para decirles que su padre está gravemente enfermo y que le quedan pocos días para morir. Pero al llegar, los dos hermanos descubren que algo muy oscuro está pasando en ese lugar.

Bryan Bertino dirige un guión escrito por él mismo que llega a sumergirte en un terror sofocante.

Marin Ireland, a la que has visto recientemente en la serie 'The Umbrella Academy', ejerce magistralmente el rol de joven atormentada por los fantasmas del pasado que no quiere verse atrapada por la vida en la granja a la que, en cualquier caso, parece abocada por la situación que atraviesa su familia.

Michael Abbott Jr., al que quizá recuerdes de 'Loving', otro de los grandes protagonista de la cinta, como el hermano que se siente responsable de todos y se resiste a creer en lo siniestro que es todo lo que les rodea.

Los silencios y la angustia que se respira durante todo el filme llevarán al espectador al abrupto final que, por supuesto, no desvelaremos.