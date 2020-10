Comienza el Festival de Sitges 2020: Todos los contenidos de la 53 edición

La 53 edición del Festival de Sitges comienza este jueves, y se prolongará hasta el próximo 18 de octubre, en una edición en el que se ha limitado el aforo de las salas por la pandemia que ha supuesto la puesta a la venta de unas 15.000 entradas menos.

El director del festival, Àngel Sala, aseguró en la rueda de prensa de presentación que esta edición "será diferente, pero será Sitges", con una edición con formato híbrido en la que se proyectarán más de 250 trabajos, entre cortometrajes, documentales y películas, en las salas presenciales y 150 en la sala virtual.

El festival contará con títulos del cine estatal como 'La vampira de Barcelona', de Lluís Danés, y 'No matarás', de David Victori, así como los regresos al festival de Juanma Bajo Ulloa con 'Baby' y Kike Maíllo con 'Cosmética del enemigo'.

También se proyectarán títulos como 'Mandíbules', de Quentin Dupieux; 'Possessor Uncut', de Brandon Cronenberg; la secuela de 'Train to Busan', 'Península'; 'Relic', de Natalie Erika James; 'Sputnik', de Egor Abramenko; 'Le dernier voyage de Paul W.R.', de Romain Quirot, y 'La nuée', de Just Philippot.

Además, el festival recordará clásicos como 'El hombre elefante', que clausurará el certamen, 'Desafío total', por su 30 aniversario, 'Flash Gordon' y 'El imperio contrataca'.

Los premiados de Sitges 2020

El festival reconocerá al director estadounidense David Lynch y el premio Nosferatu al actor Manuel de Blas, además de premiar a "tres figuras imprescindibles en el fantástico estatal": la actriz Najwa Nimri, el director Paco Plaza y el diseñador de sonido Oriol Tarragó.

El certamen premiará a Lynch, que lo recibirá de forma telemática, por encarnar "la figura del artista total", con múltiples facetas dentro del mundo cinematográfico y en otras artes como la pintura, la música, el diseño o la publicidad.

Line up de Sitges 2020

A continuación te dejamos los contenidos de las distintas secciones del Festival de Sitges 2020

Oficial Fantàstic Competició

- The Owners (dir. Julius Berg)

- Peninsula (dir. Yeon Sang-ho)

- Sea Fever (dir. Neasa Hardiman)

- The Sputnik (dir. Egor Abramenko)

- La Nuée (The Swarm) (dir. Just Philippot)

- Cosmogonie (dir. Vincent Paronnaud)

- Relic (dir. Natalie Erika James)

- La vampira de Barcelona (dir. Lluis Danés)

- Inmortal (dir. Fernando Spiner)

- Possessor (dir. Brandon Cronenberg)

- Baby (dir. Juanma Bajo Ulloa)

- Comrade Drakulich (dir. Márk Bodzsár)

- Post Mortem (dir. Péter Bergendy)

- L’état sauvage (dir. David Perrault)

- Come True (dir. Anthony Scott Burns)

- Mosquito State (dir. Filip Jan Rymsza)

- The Dark & the Wicked (dir. Bryan Bertino)

- Fried Barry (dir. Ryan Kruger)

- Archive (dir. Gavin Rothery)

- The Silencing (dir. Robin Pront)

- Cosmética del enemigo (dir Kike Maillo)

- Save Yourselves! (dir. Alex Fischer & Eleanor Wilson)

- She Dies Tomorrow (dir. Amy Seimetz)

- Mandibules (dir. Quentin Dupieux)

- Teddy (dir. Ludovic Boukherma & Zoran Boukherma)

- The Education of Fredrick Fitzell (dir. Christopher Macbride)

- The Book of Vision (dir. Carlo S. Hintermann)

- Initiation (dir. John Berardo)

- Le dernier voyage de Paul W. R. (Paul W.R.’s Last Journey) (dir. Romain Quirot)

- Becky (dir. Cary Murnion & Jonathan Miliott)

- Archenemy (dir. Adam Egypt Mortimer)

- Wendy (dir. Benh Zeitlin)

- Kandisha (dir. Alexandre Bustillo, Julien Maury)

Oficial Fantàstic Competició – Cortos

- A Strange Calm (dir. Austin Rourke)

- The Luggage (dir. Yifen Tsai)

- Conversaciones con un mono (dir. Grojo)

- Rutina: La prohibición (dir. Samuel Orti Marti)

- Red Light (dir. Alex Kahuam)

- Moires (dir. J.P. Bouix)

- Temple of Devilbuster (dir. Wang I-Fan)

- Riven (dir. Matt Inns)

- Crawler (dir. Ivan Radovic)

- The History of Monsters (dir. Juan Pablo Arias Muñoz)

- Unzo (dir. Roh Jin)

- El ruido solar (Pablo Hernando)

- Dana (dir. Lucía Forner Segarra)

- Milk Teeth (dir. Felipe Vargas)

- Migrations (dir. Jerome Peters)

- Axe to the Face (dir. Andrew Moorehead)

- Bubble (dir. Haonan Wang)

- Spoon (dir. Victor Velasco)

- Eject (dir. David Yorke)

- The Painted (dir. Sasha Sibley)

- Progeny (dir. Justin Daering)

- Mortal (dir. Enrique Medrano)

- RPG (dir. Chun Han Shih)

Oficial Fantàstic – Sesiones Especiales

- No matarás (dir. David Victori)

- Petit vampire (dir. Joann Sfar)

- Superdeep (dir. Arseny Sukhin)

Panorama Fantàstic – Inauguración

- Vicious Fun (dir. Cody Calahan)

Panorama Fantàstic

- Sangre Vurdalak (dir. Santiago Fernandez Calvete)

- Impetigore (dir. Joko Anwar)

- Breeder (dir. Jens Dahl)

- La funeraria (dir. Mauro Iván Ojeda)

- May the Devil Take You Too (dir. Timo Tjahjanto)

- Lucky (dir. Natasha Kermani)

- Morgue (dir. Hugo Cardozo)

- The Night (dir. Kourosh Ahari)

- Spiritwalker (dir. Yoon Jae-Keun)

- Tailgate (dir. Lodewijk Crijns)

- 12 Hour Shift (dir. Brea Grant)

- The Pale Door (dir. Aaron B. Koontz)

- Black Water: Abyss (dir. Andrew Traucki)

- Boys from County Hell (dir. Chris Baugh)

- The Old Ways (dir. Christopher Alender)

- The Toll (dir. Michael Nader)

- The Banishing (dir. Christopher Smith)

- Honeydew (dir. Devereux Milburn)

- The Reckoning (dir. Neil Marshall)

- Tin Can (dir. Seth A. Smith)

- Meandre (dir. Mathieu Turi)

Noves Visions – Inauguración

- Last Words (dir. Jonathan Nossiter)

Noves Visions

- Amulet (dir. Romola Garai)

- Ich-Chi (dir. Kostas Marsaan)

- Marea alta (dir. Veronica Chen)

- The Show (dir. Mitch Jenkins)

- Black Bear (dir. Lawrence Michael Levine)

- Los que vuelven (dir. Laura Casabé)

- Rent-A-Pal (dir. Jon Stevenson)

- My Heart Can’t Beat Until You Tell it To (dir. Jonathan Cuartas)

- Valley of the Gods (dir. Lech Majewski)

- Jumbo (dir. Zoé Wittock)

- El elemento enigmático (dir. Alejandro Fadel)

- Historia de lo oculto (dir. Cristian Ponce)

- Les animaux anonymes (dir. Baptiste Rouveure)

- Saint-Narcisse (dir. Bruce LaBruce)

- The Stylist (dir. Jill Gevergizian)

- Un efecto óptico (dir. Juan Cavestany)

- Minor Premise (dir. Eric Schultz)

- Saint Maude (dir. Rose Glass)

Noves Visions – Petit format

- La zona caliente (dir. Esteban Lamothe)

- Found Me (dir. David Findlay)

- Body (dir. Marijana Verhoef)

- Caso aparte (dir. Bruno Ciancaglini)

- My Little China Girl (dir. Sam Azulys)

- Luz distante, Parte 1, Les desventurades (dir. Santiago Reale)

- The Retreat (dir. Marcus Anthony Thomas)

Noves Visions - Sesión Especial

- Surge (dir. Aneil Karia)

Sitges Clàssics

- Desafío total [Total Recall] (1990) (4K) (dir. Paul Verhoeven)

- Flash Gordon (1980) (4K) (dir. Mike Hodges)

- El imperio contraataca (1980) (dir. Irvin Kershner)

- Furia Oriental [Fist of Fury] (1972) (dir. Wei Lo)

Sitges Clàssics – Sombras de Caligari

- El proceso (1962) (dir. Orson Welles)

- El gabinete del Dr. Caligari (1920) (dir. Robert Wiene)

- El testamento del Dr. Mabuse (1932) (dir. Fritz Lang)

- The Cabinet of Caligari (1962) (dir. Roger Kay)

Anima’t

- Seven Days War (dir. Yuta Murano)

- Lupin III: The First (dir. Takashi Yamazaki)

- Hello World (dir. Tomohiko Itô)

- Lava (dir. Ayar Blasco)

- Beauty Water (dir. Cho Kyung-Hun)

- The Old Man Movie (dir. Mikk Mägi & Oskar Lehemaa)

Anima’t – Cortos

- The Adventures of Gloria Scott – Murder in the Cathedral (dir. Tvrtko Raspolic & Matija Pisacic)

- Something to Remember (dir. Niki Lindroth Von Bahr)

- Empty Places (dir. Geoffroy de Crécy)

- Arka (dir. Natko Stipanicev)

- Carrousel (dir. Jasmine Elsen)

- Average Happiness (dir. Maja Gehrig)

- The Zillas have a picnic (dir. Christian Franz Schmidt)

- Red Rover (dir. Astrid Goldsmith)

- Un Coeur d’or (dir. Simon Filliot)

- Paracusia (dir. Carolina Sandvik)

- The Unknown (dir. Stephanie Marshall)

- A la cabeza (dir. Andrea Santiago)

- The Edge (dir. Géraldine Cammisar & Zaide Kutay)

- Pilar (dir. Diana Van Houten, Janis Joy Epping & Yngwy Boley)

- Meow or Never (dir. Neeraja Raj)

- 100,000 Acres of Pine (dir. Jennifer Alice Wright)

- Candela (dir. Marc Riba & Anna Solanas)

Seven Chances

- El huerto del francés (1978) (dir. Paul Naschy)

- VIY (1967) (dir. Konstantin Yershov & Georgi Kropachyov)

- Á meia-noite levarei sua alma (1964) (dir. José Mojica Marins)

- Spookies (1986) (dir. Eugenie Joseph, Thomas Doran & Brendan Faulkner)

- Citizen K. (dir. Yves Montmayeur)

- Manos torpes (1970) (dir. Rafael Romero Marchent)

- Host (dir. Rob Savage)

Sitges Documenta

- Be Water (dir. Bao Nguyen)

- Kubrick by Kubrick (dir. Gregory Monro)

- L’ultimo uomo che dipinse il cinema (dir. Walter Bencini)

- Spaceship Earth (dir. Matt Wolf)

Midnight X-Treme

- Sleepless Beauty (dir. Pavel Khvaleev)

- Spree (dir. Eugene Kotlyarenko)

- The Mortuary Collection (dir. Ryan Spindell)

- PG: Psycho Goreman (dir. Steven Kostanski)

- Hosts (dir. Richard Oakes & Adam Leader)

- The Queen of Black Magic (dir. Kimo Stamboel)

- Monster Seafood Wars (dir. Minoru Kawasaki)

- Benny Loves You (dir. Karl Holt)

- Spare Parts (dir. Andrew Thomas Hunt)

- For the Sake of Vicious (dir. Gabriel Carrer & Reese Eveneshen)

- Yummy (dir. Lars Damoiseaux)

- Sky Sharks (dir. Marc Fehse)

- Slaxx (dir. Elza Kephart)

- Get the Hell Out (dir. Wang I-Fan)

Sesión Especial

- 30 Monedas (dir. Álex de la Iglesia)

- Clapboard Jungle (dir. Justin McConnell)

Sesión Especial – Cortos

- La dama del fantaterror (dir. Diego López)

- Live Forever (dir. Gustav Egerstedt)

- Raze of the Cyborg (dir. Young-h. Lee)

Brigadoon – Premio Brigadoon Paul Naschy

- 4x6 (Dir. Jamie Gyngell)

- Aamamá (Dir. Miguel Alcalde)

- Casa (Dir. Alberto Evangelio Ramos)

- Chimera (Dir. Pavel G. Vesnakov)

- Horrorscope (Dir. Pol Diggler)

- Rainy Season (Dir. Patrick Haischberger)

- Spyglass (Dir. Javi Prada)

- A Tale Best Forgotten (Dir. Tomas Stark)

- Tártaro (Dir. Jerónimo García Castela)

- Le Tueur Du Lac Maudit (Dir. Laurent Ardoint, Stephane Duprat)

- A Witch is Born (Dir. Otto (Matteo Macaluso, Federica Pini)

Brigadoon – Estreno Largometraje

- 76 Horror Bookstore: Tin of Fear (Dir. David Chuang, Hung Tze-peng)

- Cabrito (Dir. Luciano de Azevedo)

- La casa (Dir. Jorge Olguín)

- Cuidado con lo que deseas (Dir. Agustín Oso Tapia)

- Jostissi de Carreró (Dir. Pedro Miralles)

- Red Screening (Dir. Maximiliano Contenti)

- Sweetie, you won’t believe it (Dir. Ernar Nurgaliev)

Brigadoon – Sitges Documenta

- Bava Puzzle (Dir. Paola Settimini, Daniele Ceccarini)

- Hail to the Deadites (Dir. Steve Villeneuve)

- In the Land of Franco (Dir. David Gregory)

- Italy Possessed: A Brief History of Exorcist Rip-Offs (Dir. Giuliano Emanuele, Eugenio Ercolani, Alessio Di Rocco)

- Ivan, O Terrível (Dir. Mario Abbade)

- Life as a B movie: Piero Vivarelli (Dir. Fabrizio Laurenti, Niccolò Vivarelli)

- Pujolar “Los muertos aún recuerdan su nombre” (Dir. Eduardo Gión)

- The Quiet Revolution: State, Society and the Canadian Horror Film (Dir. Xavier Mendik, Philip Escott)

- Segrelles. Ilustrador Universal (Dir. Ignacio Estrela)

- Wener Pochath – Mr. Nice Guy (Dir. Alexander Wank)

- Zombies en el Cañaveral. El documental (Dir. Pablo Schembri)

Brigadoon – Premio Nosferatu – Manuel de Blas

- El coleccionista de cadáveres (Dir. Santos Alcocer)

- Los monstruos del terror (Dir. Tulio Demicheli, Hugo Fregonese)

Brigadoon – Ciclo Fights Back From The Grave

- Bruce Lee ataca (Dir. Law Kei)

- Bruce Lee lucha desde la tumba (Dir. Lee Doo-yong)

- La gran revancha de Bruce Le (Dir. To Man-bo)

- Reto a muerte a Bruce Lee (Dir. Peter Chan, William Cheung)

- La saga de Bruce Lee (Dir. Joseph Kong, Nam Ki-nam)

- Sale el dragón, entra el tigre (Dir. Lee Tso-nam)

- El juego de la muerte de Bruce Lee (Dir. Lam Kwok-cheung, Choe U-hyeong)

Brigadoon – Ciclo Italia Possessa

- El Anticristo (Dir. Alberto de Martino)

- L’Ossessa (Dir. Mario Gariazzo)

- Lucifer el ángel maldito (Dir. Elo Pannaccio)

Brigadoon – Ciclo Ivan Cardoso

- Um lobisomem na Amazônia (Dir. Ivan Cardoso)

- O segredo da múmia (Dir. Ivan Cardoso)

- As sete vampiras (Dir. Ivan Cardoso)

Brigadoon – Homenaje Javier Aguirre

- El gran amor del conde Drácula (Dir. Javier Aguirre)

Brigadoon – Homenaje José Mojica Marins

- Maldito: The strange world of Mojica Marins (Dir. André Barcinski, Ivan Finotti)

- O universo de Mojica Marins (Dir. Ivan Cardoso)

Brigadoon – Sesión especial

- Aquella casa en las afueras (Dir. Eugenio Martín)

Brigadoon – Trash-o-rama

- Brother of Darkness (Dir. Billy Chung)

- Ebola Syndrome (Dir. Herman Yau)

- Love to kill (Dir. Billy Chung)

Brigadoon - Especial Cine Asia

- Roar (Dir. Ryo Katayama)