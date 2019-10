La primera película del director novel Galder Gaztelu-Urrutia, se convertía en trending topic local tras su estreno en Sitges. En 'El Hoyo' hay resonancias a 'High rise', 'Snowpiercer' o 'Cube', pero llevados a una forma y argumento originales. En un momento puede sacar al espectador una media sonrisa o la carcajada y al siguiente asustar y hacer que el corazón se acelere ante la inminencia de esas escenas en las que algunos apartan la mirada. Provoca, angustia, conmueve y a ratos sus personajes pueden llegar avergonzarnos como especie.

El título en inglés 'The Platform' explica la clave de su historia, dos personas conviven en una especie de celda en un edificio vertical. Cada habitación es atravesada una vez al día por plataforma que desciende desde el nivel 0, el más alto, repleta de comida.

'El Hoyo' es una metáfora de la avaricia y la injusticia social cuyos puntos fuertes van desde el guión a la tremenda interpretación de los personajes que van apareciendo a cada momento, y especialmente a sus protagonistas Ivan Massagué, Zorion Eguileor y Antonia San Juan. Un ejemplo mas de que una película low fi puede estar entre lo mejor de un gran festival como el de Sitges.

Continuaba el lunes con la australiana 'Judy&Punch' debut en el largo de la actriz Mirrah Foulkes ('Animal Kingdom', 'The Crown') que combina un envoltorio de fábula con alguna reminiscencia de Monthy Phyton en una historia sobre la misoginia de la época de la caza de brujas con unos originales personajes centrales: un matrimonio de titiriteros en los que Judy, Mia Washikowska, tiene el talento y Punch, Damon Herriman, el crédito. Reflexiona sobre el espectáculo de la violencia y el ensañamiento con el débil. Los juicios de valor al diferente y la necesidad de plantarse para no perpetrar esas situaciones.

Está claro que la mirada de las directoras hacen salir temas e historias que durante mucho tiempo han permanecido ocultas. Cuando se cumplen 50 años de los asesinatos instigados por Charles Manson, repunta la curiosidad por esta escabrosa historia, aunque en realidad nunca se ha perdido.

Matt Smith en 'Charlie Says' | IFC Films

La directora Mary Harron ('American Psycho') hace en 'Charlie Says' un análisis desde una perspectiva de género a las tres mujeres perpetradoras de los crímenes de Cielo Drive.

Basada en el ensayo sobre prisiones de mujeres de la activista Karlene Faith, 'Charlie says' pone el foco en las historias de vida marcadas por violencia y burlas fruto del machismo estructural que campaba a sus anchas en los en los 60 para dar una posible explicación del por que aquellas chicas fueron permeables a la insana charlatanería de Manson.

Jesse Eisenberg en 'Vivarium' | XYZ Films

Para terminar el día 'Vivarium' tercera pelicula de Lorcan Finnegan protagonizada por Jesse Eisenberg. Ya parece una constante en el Festival encontrar cada día una película que parte del horror en el entorno doméstico. 'The Room', 'The Lodge', 'The Nest' y ahora se suma la inclasificable 'Vivarium'. Trata de una joven pareja que busca una casa y entran a una agencia donde les ofrecen visitar una promoción de casas en unos suburbios. Esos grandes chalets en hilera que ofrecen una vida prefabricada e impersonal que puede encajar casi con cualquiera. La nueva urbanización sera una pesadilla. Como todo el mundo comenta encajaría a la perfección como episodio de la serie 'The Twighlight Zone' ademas de la solución perfecta pinchar la burbuja inmobiliaria. Hipotecas, no gracias.