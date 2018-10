Crónica de Sitges 2018: 'Lords of Chaos' reaviva la llama del black metal en Sitges

El libro 'Lords of Chaos: The Bloody Rise of the Satanic Metal Underground' se publicó en 1998, sus autores Michael Moynihan and Didrik Søderlind hicieron un exhaustivo trabajo periodístico para explicar el surgimiento y desarrollo de la rama más extrema del metal, el Black Metal. Además relataron con ayuda de entrevistas a los propios implicados la serie de acontecimientos violentos que rodearon al grupo Mayhem y sus acólitos: suicidio, quema de iglesias y dos. brutales asesinatos.

Veinte años después de la publicación del libro, el director sueco Jonas Åkerlund ha llevado a la pantalla parte de la historia. Llama la atención que eligiera a actores de habla inglesa para encarnar a los personajes noruegos y suecos. Su motivo, quería que esta historia llegara al mayor público posible "para que no se olvide". Rory Culkin, hermano menor de Macaulay, fue el elegido para el papel principal, el de Øystein Aarseth 'Euronymus' el creador del sonido black metal y fundador de la icónica banda Mayhem. Él es el narrador y explica en la película como algo comenzó como un juego adolescente se acaba tornando en una escalada de violencia. Algunos de los hechos retratados en la película, sacados de la cruda realidad son por ejemplo el suicido del primer cantante de la banda, Per Yngve Ohlin, 'Dead', quien a la edad de 22 años se suicidó cortándose las las muñecas, la garganta y disparándose con una escopeta no sin antes dejar una nota: "Perdón por la sangre. Que empiece la fiesta". Øystein/ Euronymus encontró el cadáver de su amigo, corrió en busca una cámara fotográfica instantánea y retrató la escena. Este es el primero de los "incidentes", como diría Lars Von Trier.

'Lords of Chaos' no retrata bien las motivaciones ni filosofía de la subcultura del black metal y se queda en un juicio sumarísimo que básicamente presenta a los involucrados como niñatos sin discurso o locos que solo querían llamar la atención y en el relato de lo personal tratando de humanizar a unas personas que estaban demasiado trastornadas para pensar y sentir como se cuenta en la película.

Con todo y a pesar de quedarse en la superficie, la película tiene momentos que remueven, como los conciertos y siempre que suena la música, las escenas de los sueños que atormentaban a Øystein/ Euronymus y el brutal realismo de las muertes violentas. Quizá dentro de 20 años alguien se atreva a revisitar esta historia para forjar luz a los años de los señores del caos.

Este zombie está muy vivo

Antes de continuar con las tres películas de la mañana nos paramos en la rueda de prensa que ha ofrecido Greg Nicotero, supervisor de efectos especiales y maquillaje de ‘The Walking Dead’, ademas de coproductor y director de diecisiete capítulos hasta la fecha. Nicotero ha visitado el festival para presentar un avance de la novena temporada de la aclamada serie de zombies. Esto fue el lunes y hoy se exponía a las preguntas de la prensa.

Había mucho que preguntar a este maestro con una carrera de mas de 30 años dedicado al género fantástico y de terror.

Nicotero comenzó trabajando en el departamento de Tom Savini en 'Day of the Dead' dirigida por el maestro George A. Romero. Vivió el cambio de era de los efectos especiales que pasaron de "pegar una careta al actor" a los modernos animatrónicos y las prótesis con movimiento. Además del pasado, Nicotero, por supuesto, ha hablado del presente, es decir de The Walking Dead. La noticia es que nadie el equipo tiene previsto un final inminente de la serie, si todo va bien al menos hay para 3 o 4 temporadas más.

Lejos de aburrirse el director/ productor ha explicado el reto de diseñar los nuevos "susurradores" unos zombies diferente a los caminantes "con la piel derretida y los ojos y la boca casi huecos". Habrá que reengancharse a las aventuras de Rick Grimes para verlos.

Un Frankenstein creado con ingeniería genética

Steven Sorderbergh es productor ejecutivo de 'Perfect', el debut en la dirección del productor Eddie Alcazar. La historia de un joven que tras una pesadilla descubre que ha cometido un crimen. Su madre le lleva a una moderna clínica para que traten su "problema".

En un ambiente que no intuimos como algo real, por su aparente perfección, tanto en el espacio como por los otros internos, todos jóvenes y bellos, el joven comienza un tratamiento que consiste en cortar y quitar pequeños trozos de su cuerpo para sustituirlas por otros. Esas piezas, tanto las que quita como las que coloca tras sacarlas de un envoltorio parecido al de unas pillas alcalinas, no hacen el efecto esperado y las pesadillas del joven van cada vez a peor. Su cuerpo se transforma y llena de cicatrices, como un monstruos de Frankenstein construido con cubos de meta dilató que se funden una vez insertos en su piel. Durante toda la película escuchamos las dudas existenciales del protagonista, que se cuestiona todo el tiempo su humanidad y anhela un amor perdido. Todo ellos a través de un planteamiento visual muy potente, onírico y evocador. 'Perfect' se enmarca en la sección Nuevas Visiones, y esto es garantía de que la cinta no va a ser un camino fácil para el espectador. Es el tipo de películas para las que haría falta un manual, por lo que puede dar una pereza insoportable. Demasiada información codificada.

Buenas películas pero ¿ dónde está el fantástico?

El número de películas que se exhiben en este festival es astronómico, por tanto caben muchos subgéneros y géneros que varían en su porcentaje de lo que podemos considerar género fantástico. Lo que ha sucedido con 'Fuga' y 'Nancy' es que este componente estaba en cotas tan bajas que hacían surgir la duda del por qué se habían programado.

'Fuga' cuenta la historia de una mujer con amnesia a la que obligan a volver a su vida dos años después de "renacer" como otra persona. La manera de rodar de la directora polaca Agnieszka Smoczyńska es muy de género, por el color, el ritmo y el misterio que va acompañando a la historia de Alicia. El espectador va destejiendo la madeja de los recuerdos perdidos al mismo tiempo y ritmo que ella. Sin embargo el desenlace resulta completamente realista con lo que ha cosechado muchas decepciones entre el público.

Algo parecido ha pasado con 'Nancy' aunque aquí lo único que podría llevarnos a un terreno del cine que se espera en Sitges es la actriz protagonista, la gran Andrea Risenborough, la enorme 'Mandy' en la película de Panos Cosmatos. Los grandes ojos azules de la actriz y su expresión desquiciada nos hace pensar que el argumento de 'Nancy' iría más allá de unos padres. Que buscan a su hija desparecida y una mujer de 35 años que busca el amor de unos padres que nunca ha tenido. Es un buen debut para la directora Christina Choe, pero le falta el elemento fantástico, violento o de horror que garantízala buena acogida del público que acude a Sitges.