El Festival de Sitges 2018 rinde homenaje a Kubrick en su cartel oficial y no puede ser más épico

Este miércoles el Festival de Sitges ha presentado el cartel oficial, algunas de las películas que se podrán ver y las principales novedades de su edición de 2018. El cartel del festival rinde homenaje a '2001: Una odisea en el espacio' con el monolito de la película de Stanley Kubrick.

Además, hemos sabido que el cineasta australiano Peter Weir visitará la 51 edición de Sitges, que se celebrará del 4 al 14 de octubre, para recibir el Gran Premio Honorífico del certamen. Weir es el director de cintas como 'El Club de los poetas muertos', 'El show de Truman' y de 'Master and Commander', y será homenajeado en el festival con una combinación de su cine más comercial y de autor

Por otro lado, el Premi Màquina del Temps será para la actriz norteamericana icono del 'blaxploitation' Pam Grier, estrella del cine de acción en cintas como 'Jackie Brown', 'Los fantasmas de Marte!' y 'El príncipe de Bel-Air'; en el marco de una revolución femenina, que incluirá en el festival a numerosas mujeres, ha dicho Angel Sala, director del Festival de Sitges.

En cuanto a la programación, Sala ha adelantado que entre los filmes que se podrán ver en Sitges estarán cintas tan esperadas como 'Under the Silver Lake', lo nuevo del director de 'It follows', o 'The house that Jack built'.