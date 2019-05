El contundente mensaje de Tarantino antes de proyectar 'Once upon a time in Hollywood'

Quentin Tarantino está a punto de presentar 'Once Upon a time in Hollywood' ('Érase una vez en Hollywood') en el Festival de Cannes y parece preocupado por que alguno de los asistentes revele algo sobre la película.

Por ello ha publicado una carta abierta, momentos antes de la proyección oficial de la cinta, en la que pide que no se hagan spoilers.

"Amo el cine. Tú amas el cine. Es el viaje de descubrir una historia por primera vez. Estoy encantado de estar aquí en Cannes para compartir 'Once upon a time in Hollywood' con el público del festival. El elenco y el equipo han trabajado duro para crear algo original, y sólo les pido a todos que eviten revelar cualquier cosa que impida que los espectadores posteriores experimenten la película de la misma manera. Gracias".

¿Qué as se guarda Tarantino en la manga? ¿Por qué ha sido necesario que haga un comunicado como este?

En su próxima película el cineasta nos traslada a los últimos años de la edad dorada de Hollywood, concretamente en 1969 en Los Ángeles. Allí conoceremos a la estrella de televisión Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) y su doble Cliff Booth (Brad Pitt). Ambos se encuentran fuera de lugar en el show bussiness y tratan de volver al mercado.

En el reparto veremos también a Margot Robbie interpretando a Sharon Tate y a Damon Herriman como Charles Manson. La película llegará a los cines el 15 de agosto.

