Esta noche,vuelve Tu cara me suena

Daniel Diges, Roko, Santiago Segura, Arturo Valls, Anna Simon, Maria del Monte, Javier Herrero o Ángeles Muñoz volverán a nuestros hogares el lunes 7 de enero a partir de las 22:30. Tu cara me suena regresa para mostrarnos las mejores imitaciones de los cantantes nacionales e internacionales y hacernos pasar los momentos más divertidos de la televisión junto a un jurado capitaneado por Ángel Llácer.

En la última gala, Santiago Segura se proclamó vencedor de Tu cara me suena imitando a Rafaella Carrá en el duelo de batallas que tuvo lugar entre los concursantes del programa presentado por Manel Fuentes. No te puedes perder el regreso de Tu cara me suena el próximo lunes después de El Hormiguero.