Beatriz Luengo dedica unas emotivas palabras a su compañeros tras ganar la primera gala de 'Tu cara me suena 5': "Hemos ganado un amistad hermosa"

LA CANTANTE, MUY AGRADECIDA CON SU COMPAÑEROS

Beatriz Luengo brilló sobre el escenario de 'Tu cara me suena' en el estreno histórico del programa. La espectacular imitación de Michael Jackson cantando el tema "I'll be there" le dio la victoria en la primera gala, que finalizó con la cantante aupada por sus compañeros y alabada por todos por su magnífico trabajo. Beatriz se ha deshecho en elogios hacia sus compañeros recordando ese emotivo momento a través de sus redes sociales: "Hemos ganado una amistad hermosa".