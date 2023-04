Jadel confiesa su vocación más allá de la música: "Sería piloto de competición"

Lo comentó Manel Fuentes cuando iba a estrenarse la décima temporada de 'Tu cara me suena': sólo vais a necesitar una semana para encariñaros con los concursantes. A estas alturas, todos se han hueco un hueco en el corazoncito de los seguidores del programa, y no sólo por su talento. Algunos eran más conocidos, otros están encontrando aquí su mejor trampolín. Sin embargo, a todos les hemos planteado una pregunta: ¿A qué se dedicarían de no haber triunfado en la música o en la televisión?

Descubrimos vocaciones sorprendentes. "Sería piloto de competición", confiesa Jadel. De hecho, es su otra gran pasión en la vida. "Antes de cantar, me dedicaba a ello", revela. Tanto o más alucinados nos deja Agustín Jiménez: "Me hubiera gustado ser pianista de bar... o ingeniero mecánico, me hubiera encantado construir aparatos", dice con mucha pasión.

Hay una profesión triunfa entre las concursantes: la docencia. De hecho, Merche fue profesora antes de dedicarse por completo a la música, aunque desvela que también fue secretaria de Dirección. "Hubiese sigo igual de feliz, yo me quitaba mi espinita con mi orquesta y mis grupitos por Cádiz", asegura. Miriam Rodríguez habría elegido también el camino del Magisterio frente a otros dos que tanteó, Comunicación Audiovisual y Derecho, por un motivo: "Me encantan los niños". Y Anne Igartiburu explica que sería "profesora de inglés" como su madre, además de que estudió Filología.

Andrea Guasch reconoce que habría sido "diseñadora de moda", mientras que Alfred estaría seguramente triunfando como "director de cine". "Es en lo que me estaba formando realmente", cuenta, hasta que entró en cierto programa de televisión. Para cambio de vida, el de Josie: el ahora periodista de moda y diseñador sería bibliotecario o estaría relacionado con el arte.

Al fin y al cabo, como cuenta Susi Caramelo, "una vocación hay que tener en la vida". ¡Descubre en el vídeo este secreto de nuestros concursantes!