¿Quién es tu favorito en el equipo de Malú? Tú decides con tu voto

Llega el primer Directo de La Voz y las cuatro mujeres que componen el Team Malú ultiman los detalles de sus actuaciones e intentan controlar sus nervios. La coach ha llegado a esta fase con un equipo con grandes posibilidades de alzarse con la victoria y deberá tomar una decisión muy importante esta noche.

Sólo dos de las cuatro voces que han llegado a esta fase pasarán a la Semifinal de La Voz. Una de ellas será escogida por Malú y otra por los espectadores a través de la web de Antena 3. ¡Así que una de ellas está en vuestras manos!

Malú le otorgó el pase directo a Dária en los primeros Asaltos. La joven impresionó su coach con una brillante y emotiva actuación de Bound to you de Christina Aguilera y desde entonces no hemos vuelto a escucharla.

También en la fase de los Asaltos, Malú se hizo con otra voz espectacular para los Directos. Después de que Antonio Orozco decidiese no continuar con Bárbara Calipso, la única coach femenina del programa la robó con la confianza de que todavía tenía mucho que dar en La Voz.

Larisa se ganó su plaza en los Directos gracias al favor del público: su rockera actuación la convirtió en la favorita en el Asalto Final. Luna completa la lista de voces del equipo Malú, gracias a que su coach decidió seguir apostando por ella.

Tanto el público como Malú lo tendremos muy complicado para reducir esta brillante lista de nombres a la mitad. ¡Muy atentos a sus actuaciones de esta noche porque pueden cambiarlo todo!