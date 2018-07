Laura Moure, la nueva dueña del panel de la Ruleta de la Suerte

A sus 29 años, Laura Moure, ha desarrollado su carrera profesional como modelo publicitaria y ha colaborado en distintos videoclips y algunos films (‘Combustión’), una experiencia que le servirá para asistir a Jorge Fernández en las labores de presentación y para cantar y bailar las canciones con la Banda de La Ruleta. Laura Moure se incorpora al equipo de la Ruleta de la Suerte acompañando a Jorge Fernández. Laura ya forma parte del concurso líder de las mañánas en la televisión. "Estoy encantada de presentar este programa y convertirme en la nueva dueña del panel de la Ruleta de la Suerte", nos asegura Laura en una entrevista. Tras pasar por un casting, fue elegida entre otras muchas candidatas. "Se trataba de hacer algunas cosas divertidas y me eligieron a mí". "Me han acogido muy bien en el equipo. Jorge Fernández es un compañero estupendo que me está ayudando un montón y yo creo que tenemos feeling".