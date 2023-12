Andrés, confundido tras resolver el panel: “No sé ni lo que me he llevado”

Andrés tirada tras tirada, ha engordado su marcador hasta que ha decidido resolver. Después de lograrlo, el público le ha dedicado una ola por su buen hacer. A lo que el concursante ha respondido: “No sé ni lo que me he llevado, igual no ha sido nada”.

Jorge Fernández, incrédulo le ha preguntado: “¿Has resuelto sin saber lo que tenías?”. Pese a que el presentador le ha reiterado en varias ocasiones el dinero de su marcador, el concursante no se ha enterado.

Finalmente, se ha llevado una alegría al conocer el marcador de 550 euros. Jorge les ha recordado que es fundamental que pregunten cuanto tienen antes de resolver. Andrés, se coloca en primera posición a pesar de desconocer el dinero que tiene en el atril.