Carlos Mazón (PP): "El PSOE nos dijo que no para que pactáramos con Vox y a continuación rasgarse las vestiduras"

PP y Vox han llegado a un acuerdo de gobierno en la Comunidad Valenciana. Carlos Mazón, presidente del PP en la comunidad, habla con Espejo Público y asegura que estará de enhorabuena cuando se ratifique el acuerdo en las cortes valencianas. Celebra que ambas formaciones han dado un paso firme para asegurar "que el Gobierno del cambio se va a poner en marcha y 5 ejes sobre los que Vox y el PP van a empezar a trabajar".

Uno de los ejes de gobierno será la política lingüística en los centros educativos. Apunta que bajo el Gobierno de Ximo Puig (PSOE) y de Compromis hay más de 155 sentencias con la cuestión lingüística educativa. "Me parece un eje suficientemente importante", señala.

"Intentamos el acuerdo con el PSOE y en menos de 15 segundos recibimos un no por respuesta"

Asegura que empezó hablando con el PSOE el primero y en menos de 15 segundos recibió un no por respuesta. Afirma que ante el PSOE puso sobre la mesa más de 35 puntos en común en el programa electoral. "Querían que pactaran con Vox para a continuación rasgarnos las vestiduras porque pactáis con Vox. No querían que en la mesa de las cortes estuvieran ni Vox ni Compromis y la respuesta de Compromis fue parecida o peor".

Desconoce si la vicepresidencia de la Generalitat será para Vox y qué consejerías asumirá la formación, que de momento ha dicho que le interesa educación y cultura, y que están más centrados "en las políticas que en los políticos". Lo primero que quieren hacer es explicar a los ciudadanos el desarrollo de los ejes básicos que van a poner en marcha y "el esfuerzo que están haciendo" todos.

El 'sanchismo' ningunea a la Comunidad Valenciana

Apunta Mazón que el 'sanchismo' ningunea a la Comunidad Valenciana porque les deja sin agua, sin corredor mediterráneo y les ignora en los presupuestos generales del Estado. "No hacen la más mínima inversión porque tiene la Comunidad Valenciana como una comunidad de segunda", señala.

Agradece a Vox "que hayan facilitado las cosas eliminando a Carlos Flores de las listas", condenado por maltrato psicológico a su expareja sentimental. Afirma que nombrará un Gobierno donde no estará Carlos Flores y que la eliminación de Flores de las listas no ha sido una condición para sentarse a negociar con la formación que lidera Santiago Abascal. "Afortunadamente no ha habido que poner ninguna condición. Hemos visto cuál era el esfuerzo que teníamos que hacer todos", mantiene.