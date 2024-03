La paranormal historia que atormentó a Carmen Machi: "Todas las noches notaba que me tocaban"

La semana de El Hormiguero continúa por todo lo alto con la visita de Carmen Marchi. La actriz ha visitado el programa para hablarnos de su nueva película, Tratamos demasiado bien a las mujeres, una comedia negra dirigida por Clara Bilbao en su ópera prima y escrita por Miguel Barros.

Pablo Motos se ha enterado de que la actriz vivió hace muchos años en un piso en el que notaba presencias y no ha podido evitar preguntarle por ello. Carmen Machi ha asegurado que esta historia es cierta: "Todas las noches me acostaba y notaba que me tocaban. me molestaba muchísimo".

Un día, su compañero de piso le confesó que en la habitación en la que dormía ella habían sido asesinadas tres prostitutas. Carmen Machi se quedó de piedra al descubrir la historia, pero trató de seguir con su vida en el piso.

Un noche, Carmen sintió que la tocaban y ella tuvo que gritar: "Por favor, dejadme dormir". Acto seguido, unas fotos que estaban pegadas a la pared, cayeron una detrás de otra. ¡Dale play al vídeo y escucha esta escalofriante historia al completo!