Habla claro
Dabiz Muñoz sale en defensa de Cristina Pedroche y hace una profunda reflexión sobre los haters
El chef ha roto una lanza en favor de su mujer, que últimamente ha sido criticada en redes sociales por su debut como DJ.
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Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz han visitado juntos El Hormiguero para compartir una noche llena de humor, anécdotas y complicidad. La presentadora y el reconocido chef han hablado de sus proyectos y de algunas de las experiencias que han vivido como pareja.
En este momento, Pablo Motos ha preguntado a la pareja por el hate que ha recibido ella a raíz de comenzar en el mundo de la música. Dabid ha salido en su defensa y se ha preguntado que "¿quién reparte carnets de DJ?".
El chef y el presentador han reflexionado sobre el poco apoyo que ha recibido Cristina y se han preguntado que, por qué no, en lugar de apoyarla, se le han tirado encima. "Si quisieses ser cocinero yo te voy a apoyar", le ha dicho el invitado a Pablo. ¡Imperdible!
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