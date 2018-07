'The Walking Dead' ofrece un nuevo vídeo del rodaje de la cuarta temporada

El 13 de octubre es la fecha fijada para el estreno de la cuarta temporada de 'The Walking Dead' en la cadena norteamericana AMC, tan solo un día más tarde Fox España emitira este estreno tan esperado.



Mientras tanto, AMC ha distribuido un vídeo con escenas de como ha sido el rodaje con alguna que otra escena inédita. Todo el equipo de la serie, tanto actores como la parte técnica, coinciden en el incremento de acción y número de zombies de los capítulos de la cuarta temporada.



"Estamos rodando el primer episodio de la temporada y sí, hay más zombis que nunca", apunta la productora Gale Anne Hurd. Y es que, si la principal amenaza de la tercera entrega eran los propios humanos, los nuevos episodios volverán a prestar una especial atención a los hambrientos caminantes. "Los guiones y la temporada son aún más geniales. Son más profundos, más oscuros. No sé cómo lo hacen los guionistas pero esto cada vez se vuelve más y más grande", señala Andrew Lincoln (Rick Grimes). "Al leer el primer guión sólo podía pensar '¡Guau, guau, guau!", comenta Chad Coleman (Tyreese).



La cuarta temporada de 'The Walking Dead' comenzará con el episodio '30 Days Without an Accident' (4x01), que mostrará a los supervivientes mucho más integrados en la prisión de lo que lo estuvieron en la tercera entrega. Con la incorporación de los ex habitantes de Woodbury, el grupo es mayor y han podido hacer de la cárcel un hogar, incluso con una pequeña granja. Sin embargo, la amenaza del gobernador y "otras aún mayores" acechan dentro y fuera de los aparentemente seguros muros. "Estoy más emocionado por esta temporada de lo que lo he estado nunca", asegura Lincoln.