Anna Camp sustituye a Ellie Kemper en 'Cómo conocí a vuestra madre'

Anna Camp, cambia los mordiscos de 'True Blood' por las carcajadas de 'Cómo conocí a vuestra madre'. La actriz se meterá en la piel de Cassie, una mujer fuerte, libre y muy atractiva que protagonizará alguna desdichada desgracia durante la boda de Barney y Robin.



Está previsto que Cassie aparezca únicamente en un capítulo de la temporada, aunque dado que los doce capítulos transcurrirán en un fin de semana el personaje de Camp podría estar presente en varios.



Desde su aparición en 'True Blood', en la que interpretaba a Sarah Newlin, Anna Camp no ha parado. La actriz también ha participado en 'The Good Wife', 'Vegas' y 'The Mindy Project', y ha anunciado que también aparecerá en un episodio de 'Ground Floor' (TBS).



'Cómo conocí a vuestra madre' (CBS) es emitido en abierto actualmente por Neox. El estreno de su 9ª y última temporada será el 23 de septiembre en CBS, en el que conoceremos por fin a la futura mujer de Ted.