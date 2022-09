'The Good Fight' (6x1), claves del arranque de la temporada 6

Como cualquier serie de los King (Michelle y Robert), cada secuencia, cada idea, cada broma tienen un significado muy meditado. Nada se muestra al azar y todo cobra un sentido metafórico. Que Liz (Audra McDonald) sea la primera en aparecer en el primer episodio de la sexta temporada de 'The Good Fight' sorprendida por andar por una calle vacía en pleno Chicago nos pone en sobre aviso. Las cosas en el país siguen mal, pero además Liz, que socia del bufete, tal vez se sienta muy sola. De camino al trabajo su primer encuentro es con Diane Lockhart (Christine Baranski) que renunció a ser socia, recordemos. Hay buen rollo, hasta le han ampliado el despacho. Todo bien. O no. Porque pronto Liz desconfía de Diane. ¿Otra vez volvemos a lo mismo? De hecho, la propia Diane siente un deja vú. Es capaz de recitar diálogos completos en el juzgado. Se siente confusa. ¿Esto lo ha vivido ya antes?

Diane vuelve a sufrir por su país y menciona varias cosas que han pasado y que siguen pasando. Los King siempre pegados a la actualidad, como al sumergirnos en el dudoso metaverso (y el traje háptico) creado en la ficción por Chumhum (aquí cada personaje elige su propio avatar mostrando quién se esconde tras la máscara). Regresan Donald Trump y la guerra fría y las armas nucleares. Diane tal vez no pueda volver a soportar esa carga emocional. Está un poco harta. Los King también conocen al espectador y todos (Diane y nosotros) necesitamos un respiro.

En la calle hay una manifestación con gente con (más) máscaras por el gas lacrimógeno mientras Marissa (Sara Steele) le muestra (otra vez) un par de máscaras africanas que colgar en su flamante y nuevo cubículo. Diane ya no quiere más caretas, en efecto, y parece que, tal vez, lo pueda conseguir un nuevo médico, interpretado por John Slattery ('Mad Men'). ¿Qué me pasa doctor? Resulta que para salir de la rueda de hamster, Diane podría pasar de la copa de vino tinto a algo un poquito más fuerte que llaman PT108, una droga legal que la desinhiba. Esto puede dar mucho juego (y, sobre todo, más risotadas habituales de la protagonista).

Pero el robaescenas, al menos en este arranque de temporada, es André Braugher ('Brooklyn Nine Nine') como Ri'Chard, una suerte de Meryl Streep en 'El diablo viste de Prada', un tipo tan elegante y sofisticado como estrafalario y déspota, que desliza el abrigo apoyado en sus hombros mientras da órdenes a un séquito que le sigue allá por donde pisa. Llega al bufete para demostrar una vez una frase demoledora de Diane: "A las mujeres no les gusta atribuirse lo méritos, a los hombre sí, por eso los ascienden". Y Ri'Chard parece ser de este tipo de hombre que aplauden en STR Laurie, mucho más al menos que a Liz, a la que su jefe confunde con Diane (eso es lo que le importa).

Además de presentarnos a dos nuevos personajes (el médico y el nuevo socio), regresa también Carmen Moyo (Charmaine Bingwa) involucrada en un caso que la puede poner en peligro, y Eli Gold (Alan Cumming), aunque de refilón gracias a Marissa su hija (ojalá que a Marissa le vayan mejor las cosas, eso también). Muchas ganas de reencontrarnos con él y con Elsbeth Tascioni (Carrie Preston), así como con Kurt (Gary Cole), el marido de Diane, al que esta menciona en una escena sobrecogedora al final del episodio. Si este es el tipo de acción dramática que nos espera esta temporada, tendremos que estar preparados, hacer terapia alucinógena como Diane o calzarnos unas gafas virtuales para intentar superar cualquier sustito de los King. Se han anunciado muchas más sorpresas así que habrá que estar preparados por si acaso nos rompen en su despedida un poquito más el corazón. 'The Good Fight' se puede ver en Movistar Plus+.