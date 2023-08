Sale a la luz el caos en el set de 'Mujeres desesperadas' donde se evitaba a Teri Hatcher: "Es un milagro que saliera un episodio"

'Mujeres desesperadas' fue una de las series más exitosas durante su emisión televisión entre 2004 y 2012. Protagonizada por Eva Longoria, Teri Hatcher, Felicity Huffman, Marcia Cross y Nicollette Sheridan, la serie seguía a un grupo de amigas adultas que se veían envueltas en misterios y dramas después de la inesperada muerte de una de sus mejores amigas.

Con 8 temporadas a sus espaldas, 'Mujeres desesperadas' recibió varios premios Emmy, Globos de Oro y Screen Actors Guild. Además, sus primeras 5 temporadas lograron que la serie dirigida por Marc Cherry se posicionara entre las 10 series más vistas del momento.

Años después de su estreno, la serie sigue dando mucho de que hablar y, aunque están presentes los rumores sobre la vuelta de la serie, parece que hubo algún que otro malentendido durante el rodaje y en la sala de guionistas. Patty Lin, quien trabajó como guionista en la serie, ha publicado 'Créditos finales: Cómo rompí con Hollywood' donde ha compartido diferentes secretos del set, como las dificultades para trabajar con Teri Hatcher, y ha confesado que la producciónera caótica.

James Denton y Teri Hatcher | ABC

Hatcher interpretó a la querida y adorable Susan en la serie, un personaje que se ganó el corazón de muchos fans, pero parece que la actriz no logró lo mismo con sus compañeros y no contribuyó a crear un ambiente agradable en el set. "Los escritores no fueron excluidos del set, pero no fuimos exactamente bienvenidos", ha compartido Lin.

"Por lo general, solo veíamos al elenco en las lecturas de guion, donde nos sentábamos en silencio en la parte de atrás y tratábamos de no hacer contacto visual con Teri Hatcher", ha añadido la escritora.

Sin embargo, parece que no fue el único impedimento para que el rodaje de la serie no fuera el ideal y también hubo problemas con la propia producción y redacción de los guiones. "Cada escena fue escrita apresuradamente por una persona diferente", ha afirmado Patty. Y habla también de los problemas que hubo con el creador de la ficción, Marc Cherry.

"Marc apenas participaba en los primeros borradores, pero una vez que el guion estaba en un estado medio decente, nos lo quitaba, se subía a un carrito de golf y se iba a su bungalow de escritura para hacer una prueba". Lin ha confesado que dicha forma de trabajar en solitario por parte de Marc "era la única manera de lograr que este ganso pusiera huevos" porque "se distraía muy fácilmente".

Mujeres desesperadas | ABC

"Cuando conseguían arrebatarle los guiones de sus manos, los entregaban a producción, normalmente justo antes de la lectura de mesa y, a veces, justo antes del primer día de rodaje", ha explicado. "Con este sistema tremendamente ineficiente, es un milagro que algún episodio de 'Mujeres desesperadas' se haya hecho".

A Patty le atrajo el humor negro que empleaba la serie en sus inicios, sin embargo, ha insistido en que dicho sentido del humor "se perdió en el enfoque de línea de montaje chapucero" de lo que debía ser "un proceso creativo".

Lin ha concluido: "El hecho de que se convirtiera en la serie más popular de la televisión, ganara múltiples premios, se presentara durante ocho años y obtuviera más ingresos que Dios, me deja atónita".