Con solo 10 años Sandra Blázquez empezó a labrar su carrera profesional dentro del mundo de la interpretación. Uno de sus primeros proyectos fue como presentadora del programa infantil de Antena 3 'Club Megatrix'.

Uno de los papeles más recordados de la actriz fue el de Alma en 'Física o Química' con el que su rostro llegó a ser uno de los más reconocidos de aquel momento. Después, Sandra ha seguido actuando y una de las últimas series en las que apareció fue en 'Vive Cantando' donde daba vida a María José.

Pero, en los últimos años la madrileña se ha embarcado en un proyecto profesional que está muy alejado de los focos y sets de rodaje. Así, ha hablado de este gran cambio que ha dado su vida en una entrevista para el medio 'Papel' donde explica cómo surgió Idea Libre, una ONG que creó en 2014 con la que está creando una escuela en África.

Todo comenzó cuando en el año 2013 realizó un voluntariado junto a su amiga María, junto a quien ha fundado Idea Libre, en un orfanato marroquí en Errachidia. "A la vuelta pensábamos que habíamos abandonado a aquellos niños, y nos planteamos que habría que hacer algo que perdurara", comenta la actriz.

Tras ello, pusieron en marcha la ONG, que actualmente cuenta con 203 socios, y en 2015 llegaron a Kampi-Ya-Chumvi en Kenia donde han estado todo este tiempo luchando por crear una escuela para los niños de la zona.

Cuando empezaron tenían 80 alumnos y dos profesoras en un solo aula. Ahora cuentan con cuatro clases, cuatro profesoras y 100 alumnos. Pero, sobre todo, su propósito es "tratar de que esos chicos crezcan con posibilidades, con un pensamiento libre, que puedan soñar con vidas de película".

Además, la actriz también ha hablado sobre su futuro en el mundo de la actuación. Tal y como plasma la entrevista Sandra está en paró desde el mes de febrero y mientras trabaja en el bar de su familia. Aunque Blazquez ha puntualizado que a veces le cueSta ver la manera de compaginar su labor cooperativa con la interpretación: no sé si podré con las dos cosas a la vez... Hay una parte de mí que me dice que me olvide del cine. Y que crezca".