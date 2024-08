Estas son las series más largas del mundo. ¿Te atreves a verlas enteras?

El mundo de la televisión ha sido testigo de numerosas series que han capturado la imaginación del público a lo largo de los años. Sin embargo, solo unas pocas han logrado permanecer en el aire durante décadas, acumulando miles de episodios y convirtiéndose en verdaderos íconos. A continuación, exploramos las cinco series más largas de la historia de la televisión.

5. The Young and the Restless (1973 - Presente)

Desde 1973, The Young and the Restless ha sido un referente en la televisión diurna, siguiendo las vidas de los poderosos clanes Newman y Abbott en la ciudad de Genoa City. Las intrincadas relaciones personales y las luchas de poder en el mundo empresarial han mantenido a los espectadores interesados durante más de 12.000 episodios. La serie sigue en emisión y continúa cautivando a su audiencia con sus tramas de traición, romance y drama familiar, adaptándose a los tiempos y asegurando su lugar como una de las series más exitosas y longevas de la televisión.

Escena de la serie The Young and the Restless | Sony Pictures Television

4. As the World Turns (1956 - 2010)

Durante 54 años, As the World Turns fue una de las telenovelas más influyentes y longevas de la televisión. La serie narraba las vidas de varias familias en la ciudad ficticia de Oakdale, explorando las complejidades de las relaciones humanas y los desafíos sociales. Con un enfoque en la vida cotidiana y los conflictos emocionales, la serie abordó temas que iban desde el amor y la familia hasta cuestiones más profundas como la identidad y la moralidad. Tras una carrera de 13.858 episodios, la serie concluyó su emisión en 2010, dejando un legado duradero en la cultura televisiva.

Escena de As the World Turns | Procter & Gamble Productions

3. Los días de nuestras vidas (1965 - Presente)

Desde su debut en 1965, Los días de nuestras vidas ha sido un pilar del género de telenovelas, centrándose en las vidas de los residentes de la ciudad ficticia de Salem. Conocida por sus giros argumentales, la serie ha explorado temas como la amnesia, conspiraciones y secretos familiares, convirtiéndose en un fenómeno cultural. A lo largo de sus más de 14.000 episodios, la serie ha mantenido a los espectadores intrigados con sus historias de amor, traición y redención. La serie sigue en emisión, manteniendo su relevancia y atrayendo nuevas audiencias con sus tramas contemporáneas.

Escena de Los Días de Nuestra Vida | Procter & Gamble Productions

2. Hospital General (1963 - Presente)

En emisión desde 1963, la serie se centra en los residentes de Port Charles, una ciudad ficticia donde el hospital que da nombre a la serie es el epicentro de muchos de los dramas personales y profesionales. Con historias que van desde complicadas relaciones familiares hasta intrincados casos médicos, Hospital General ha mantenido a sus espectadores enganchados durante más de seis décadas contando ya con más de 15.000 episodios. La serie continúa en emisión, asegurando su lugar como una de las series más queridas y duraderas de la televisión.

Escena de Hospital General | ABC

1. Guiding Light (1952 - 2009)

Guiding Light ostenta el título de la serie más longeva de la historia de la televisión, con 57 años en antena y más de 15.000 episodios emitidos. Lo que comenzó como una radionovela en 1937 pronto se convirtió en un pilar de la televisión desde su debut en 1952. La serie, que se centraba en las vidas y desafíos de varias familias en la ciudad ficticia de Springfield, concluyó su emisión en 2009. A lo largo de los años, la serie abordó temas universales como el amor, la traición, la redención y el drama social, resonando con generaciones de espectadores. Su capacidad para evolucionar con el tiempo y mantenerse relevante la convierte en un icono inigualable en la historia de la televisión.