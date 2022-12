Jimmy Kimmel presentará la 68ª edición de los premios Emmy. Por segunda vez en su carrera, Kimmel será el maestro de ceremonias de la gala de entrega de los premios más importantes de la televisión.



La cita será el próximo 18 de septiembre en el Microsoft Theater de Los Ángeles. "Estoy emocionado de volver a presentar los Emmy nuevamente. Tengo la sensación de que será genial", ha 'tuiteado' Kimmel.

