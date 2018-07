Curiosidades de los Globos de Oro

Queda poco más de una semana para que se celebre la 75ª edición de los Globos de Oro. El próximo 7 de enero se entregan los premios de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA en sus siglas en inglés). Para ir poniéndonos al día os contamos algunas curiosidades de estos premios. En nuestro país la gala presentada por Seth Meyers podrá seguirse en la madrugada del domingo al lunes 8 de enero en Movistar+.

¿Sabías que en las ediciones no había estatuillas? Pues no sólo no entregaron galardones a los afortunados, es que ¡ni siquiera había presentadores! No fue hasta el año 1958, cuando se empezaron a retransmitir por televisión, cuando se pensó en crear un galardón que entregar ya que hasta entonces, el Rat Pack formado por Dean Martin, Frank Sinatra y Sammy Davis Jr. repartía botellas de whisky y puros entre los ganadores.

La huelga de guionistas que que paralizó la industria cinematográfica de Hollywood en 2008 pasará a la historia como el único hecho que provocó que no hubiera ceremonia de entrega de los Globos de Oro.