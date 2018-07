La cadena FX fue la gran triunfadora en los premios que conceden anualmente el Sindicato de Guionistas de Hollywood. Los Writers Guild Awards premiaron como mejor drama 'The Americans', mejor adaptación 'American Crime Story' y mejor comedia y nueva serie a 'Atlanta', todas de la cadena de cable FX.

No todos los premios se quedaron en FX. Los galardones al mejor guión episódico fue para 'This Is Us' de NBC y el de guión de comedia fue para 'Unbreakable Kimmy Schmidt' de Netflix.