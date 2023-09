PRESENTA 'LA MARAVILLOSA HISTORIA DE HENRY SUGAR'

Wes Anderson honra a Roahl Dahl en Venecia y lamenta el revisionismo en su obra: "Lo hecho, hecho está"

Wes Anderson ha presentado en el Festival de Venecia 'The wonderful story of Henry Sugar' (La maravillosa historia de Henry Sugar), su último proyecto basado en una de las obras de Roahl Dahl. El director ha dejado claro que no está a favor del revisionismo en la obra del escritor.