La verdadera razón por la que Jeremy Strong llevó ESE gorro verde en los Globos de Oro

El actor Jeremy Strong, conocido por su papel en Succession, acaparó miradas y comentarios en los Globos de Oro gracias a su inesperado look: un traje de terciopelo turquesa firmado por Loro Piana, combinado con un singular sombrero estilo 'bucket hat' a juego.

La elección, que muchos calificaron de atrevida y excéntrica, incluso llamó la atención de Anne Hathaway, que se unió a la broma de que parecía su look en Princesa por Sorpresa.

"Cariño, no estoy molesta de que lo hayas tomado prestado, pero no esperaba que le cambiaras el col... bueno, no importa", escribía Hathaway en Instagram, haciendo alusión a un posible guiño al estilo de su icónica Mia Thermopolis. Hathaway también aprovechó para felicitar a Strong por su nominación a Mejor Actor por The Apprentice.

Sin embargo, más allá de los elogios de la industria y los comentarios sobre su elección de vestuario, ahora una fuente ha revelado a Page Six el verdadero motivo detrás del sombrero: cubrir su "locura" de pelo, resultado de la preparación para su papel en el próximo biopic de Bruce Springsteen, Deliver Me From Nowhere.

En esta película, dirigida por Scott Cooper y basada en el libro de Warren Zanes, Strong interpretará a Jon Landau, el veterano representante del músico.

Jeremy Strong en los Globos de Oro 2025 | Gtres

"El sombrero es porque tiene un pelo loquísimo por el personaje", explicó la fuente, añadiendo que Strong tuvo que regresar al set al día siguiente para continuar el rodaje. Landau, ahora de 77 años, tiene un estilo característico y un tipo de pelo muy diferente al del actor.

Strong, conocido por su rigurosa dedicación como actor de método, parece dispuesto a transformarse por completo en el papel de Landau, colaborando con Jeremy Allen White en la historia de uno de los discos más icónicos de Springsteen: Nebraska.

Según personas cercanas al actor, Strong mantuvo su atuendo en secreto incluso para sus allegados hasta que apareció en la alfombra roja, donde su peculiar look recibió elogios de varias revistas de moda.

La película Deliver Me From Nowhere promete dar mucho de qué hablar cuando finalmente llegue a la gran pantalla, pero por ahora, Jeremy Strong está logrando que las miradas se posen en él, tanto dentro como fuera de la pantalla.