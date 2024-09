Sitges 2024: La cita imprescindible con el cine fantástico cierra su programación e invitados

La 57ª edición del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Sitges, que se celebra este año del 3 al 13 de octubre, cuenta con 30 películas en sección Oficial a competición, cientos de películas, cortos y documentales en sus distintas secciones y decenas de invitados ilustres como Geoffrey Rush, Mike Flanagan, Alexandre Aja, Heather Langenkamp y Corey Feldman, entre otros.

Desde la inauguración con Presence de Steven Soderberg (Traffic, Oceans eleven, Contagio) a la clausura, la noche del sábado 12 de octubre, con Nunca te sueltes de Alexandre Aja (Alta tensión, el remake de Las colinas tienen ojos) serán días de máximo disfrute y mínimo descanso.

Ambas películas se enmarcan en la sección Sitges Collection, una de las más jugosas, con títulos tan esperados como La sustancia, segunda película de Coraline Fargeat tras la prometedora Revenge con Demi Moore, Margaret Qualley y Willen Dafoe como protagonistas, ) The Soul Eater, nueva propuesta de los franceses Alexandre Bustillo y Julien Maury (Al interieur, Deep House)o Cuckoo en la que veremos a Hunter Schaffer (Euphoria) convertirse en scream queen.

Dentro de las sesiones especiales confesamos las ganazas de hincarle el diente a El misterio de Salem's Lot, largometraje producido nada menos que James Wan basado en la imprescindible novela de Stephen King. La miniserie de TV que se hizo en 1979 de esta historia ha llenado las pesadillas de muchos ¿lo conseguirá también esta versión?

El que ya es sin duda un icono del terror moderno es el perverso Arty el payaso, protagonista de la saga Terrifier de Damien Leone. Y si, Terrifier 3, en la que Arty hará fechorías durante una Nochebuena, se verá por primera vez en España en Sitges. Sin duda será una de esas sesiones memorables de esta edición, porque no hay nada como una buena dosis de gore para hacer vibrar las butacas de este festival.

Entrando ahora a las películas que competirán en Sección Oficial os confesamos nuestras más esperadas, empezando por el último trabajo de los hermanos Quay, Sanatorium Under The Sign of the Hourglass. Estos artistas del stop motion más hermoso y macabro estarán presentando el que es su primer largometraje en casi dos décadas. Sus cortos y películas hechas de manera artesanal se han convertido en un auténtico referente de la animación tradicional realizada con stop-motion, pequeños muñecos y técnicas manuales como el fotomontaje. Otra dupla de directores a los que no perdemos la pista son Severin Fiala y Veronika Franz que presentarán El baño del diablo. De nuevo las relaciones familiares son el motor de la historia de terror. Si lo hacen tan bien como en sus anteriores trabajos Buenas noches, mamá y The Lodge.

Entre las producciones españolas a competición seguro dan que hablar Daniela Forever de Nacho Vigalondo, que aunque siempre está ahí realmente hace 8 años que no estrenaba largo (el anterior fue Colossal en 2016), Rich Flu de Galder Gaztelu-Urrutia, quien ganó con El Hoyo el premio a Mejor Película en Sitges 2019. Candidatas en español a llevarse el favor del jurado son Una ballena definida como un "cruce lluvioso entre cine negro y horror cósmico", de Pablo Hernando, la comedia negra Bodegón con fantasmas, debut de Enrique Buleo en el largo y Luna, nuevo trabajo de Alfonso Cortés-Cavanillas.

Además de estas y otras muchísimas películas los más mitómanos quizá se encuentren paseando por la bonita localidad costera con actores como Geoffrey Rush (El discurso del rey, Piratas del Caribe, Nick Frost (Zombies Party), Heather Langenkamp, la inolvidable Nancy de Pesadilla en Elm Street que por cierto cumple 40 años de su estreno y se proyectará en el Festival dentro de la sección Sitges Classics , o Corey Feldman (`Gremlins ,Jóvenes ocultos) quien protagonizará junto al director Eugenio Mira un evento histórico: la proyección en 4K del título de culto The Birthday, que cumple su 20 aniversario y que nunca se estrenó en España.

Todos ellos reciben el Premio Honorífico Máquina del Tiempo, en reconocimiento de su carrera. También será premiado con este galardón el director muy querido en Sitges como Mike Flanagan (Oculus, La maldición de Hill House) que además está presente en la programación del festival con tres títulos: presentará un pase especial de su película Hush (2016), un home invasion que supuso una de las primeras colaboraciones del cineasta con la actriz Kate Siegel. Por el otro, se suma al line-up de la sección Panorama con V/H/S/Beyond, nueva entrega de la saga de antologías de terror en la que Mike Flanagan participa como guionista del episodio dirigido por la propia Kate Siegel. El trío de películas se completa The Stand (Apocalipsis) dentro de la y en la programación de Brigadoon que el director presentará junto al director Mick Garris.

El francés Alexandre Aja también recibirá este premio, justo antes de la proyección de Nunca te sueltes, que como ya la que ya os hemos contado será la película que pondrá el broche final a la gala de clausura.

Las calles de Sitges se llenarán de zombies en la clásica cita de la Zombie Walk y se estrenará una nueva sala de exhibición el Cinema Escorxador, que sustituye al Cine Retiro. No faltarán exposiciones, charlas, presentación de libros o grabación de Podcast en directo. Os seguiremos contando novedades.

Y por si queréis bucear en el extensísimo programa que hay preparado para este Sitges 2024 podéis hacerlo en la web oficial del Festival.