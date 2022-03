El Festival de Málaga presenta los contenidos para su 25 edición del 18 al 27 de marzo

El 25 Festival de Málaga se celebra del 18 al 27 de marzo consolidado como el gran evento del cine en español, en una edición muy especial en la que, tras dos años marcados por la pandemia del coronavirus, el certamen recuperará espacios para el encuentro y el evento social, siempre dentro de las precauciones y medidas de seguridad que marque la situación sanitaria.

Así, con el objetivo de llevar el festival a muchos que hasta ahora no han podido disfrutar de él, la gala de inauguración tendrá lugar en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena, con un aforo para 3.000 personas. De estas, una parte se destinará a protocolo, otra parte saldrá a la venta al público y una tercera, y no menos importante, se distribuirá entre colectivos sociales y asociaciones gracias a un acuerdo de colaboración con la Fundación ”la Caixa”, colaboradora del certamen. Será solo el inicio de una de las ediciones más especiales del Festival, que viene cargado de novedades, contenidos e invitados de primer nivel del cine y el audiovisual en español.

Hoy ha tenido lugar en el Cine Albéniz de Málaga la presentación de esta edición. El acto, presidido por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha contado con la presencia de Javier Salas, subdelegado del Gobierno en Málaga; Pía Halcón, directora general de Innovación Cultural y Museos de la Junta de Andalucía; Manuel Marmolejo, vicepresidente cuarto de la Diputación de Málaga; Noelia Losada, concejala de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Málaga; Rosa Pérez, productora de Atresmedia Cine; Patricia Maldonado, delegada en Andalucía de Fundación ”la Caixa”; Francisco Ramos Jiménez, director de Área de Negocio de CaixaBank en Málaga; Genoveva Ferragut, responsable de Comunicación y Relaciones Externas de Cervezas Victoria; Manuel Castillo, director de Diario Sur; y Juan Antonio Vigar, director del Festival de Málaga, y gerente de Málaga Procultura, así como de representantes de distintas entidades colaboradoras del Festival. A todos ellos, el alcalde ha agradecido su importante compromiso y apoyo a la cultura, a Málaga y al Festival.

Vigar ha destacado que de las 1.949 películas inscritas, 671 han sido dirigidas por mujeres, lo que significa un 34,4% del total; mientras que de las seleccionadas, que ascienden a 185, 69 han sido dirigidas por mujeres, un 37,3% del total, superando al promedio de películas inscritas dirigidas por mujeres en casi en un 2,9%. Y como dato adicional –ha añadido- 80 han sido producidas por mujeres, el 42,7% de las seleccionadas.

En cuanto al desglose de estas cifras, tenemos:

- 302 largometrajes de ficción inscritos (123 netamente españoles y 24 coproducciones y 155 latinoamericanos), de los cuales se han seleccionado 36 (21 en Sección oficial, seis en Sección oficial no competitiva y nueve en ZonaZine).

- 731 cortometrajes de ficción y animación inscritos, de los que se han seleccionado 43 (32 en Sección oficial y 11 en Cortos Málaga).

- 631 documentales inscritos, de los que se han seleccionado 48.

- 236 inscritos en Afirmando los derechos de las mujeres, de los que se han seleccionado ocho

Contenidos

Según Juan Antonio Vigar, con estos datos de participación el certamen ha conseguido que la Sección oficial “mantenga el modelo de Festival por el que hemos apostado hace ya años, el que entendemos necesario para los intereses y adecuada promoción del cine en español, aunando lo comercial con lo autoral, las películas de producción más industrial con otras de producción más vocacional y alternativa, los nombres con una trayectoria ya reconocida con directores más jóvenes, con una mirada distinta, más contemporánea. Descubrimiento de nuevos talentos que ha sido durante estos últimos años una seña de identidad de nuestro Festival, de la que nos sentimos muy orgullosos”.

La Sección Oficial incluirá 21 películas (13 españolas y ocho latinoamericanas) 19 de ellas a concurso. A ellas hay que sumar seis películas españolas con pases especiales a modo de Sección Oficial no competitiva, en un conjunto de trabajos que ha razonado Vigar “merecen ser vistos y ganar el aplauso del público, aunque no puedan competir por las limitaciones en número de la propia Sección Oficial”.

'Código Emperador' de Jorge Coira inaugurará el Festival, que clausura Llenos de gracia de Roberto Bueso, fuera de concurso. A las ya anunciadas Alcarràs, de Carla Simón, Oso de Oro en Berlín y que no compite; Canallas, de Dani Guzmán; La maniobra de la tortuga, de Juan Miguel del Castillo; Las niñas de cristal, de Jota Linares y Llegaron de noche, de Imanol Uribe, se suman las españolas: El test, de Dani de la Orden; Cinco lobitos, de Alauda Ruiz de Azúa; La cima, de Ibón Cormenzana; Mi vacío y yo, de Adrián Silvestre; Nosaltres no ens matarem amb pistoles (Nosotras no nos mataremos con pistolas), de María Ripoll, y La voluntaria, de Nely Reguera.

Respecto a la participación de películas latinoamericanas, el Festival de Málaga ha seleccionado The Gigantes de Beatriz Sanchís (México y EEUU); A Mäe (La madre), de Cristiano Burlán (Brasil); Lo invisible, de Javier Andrade (Ecuador y Francia); Utama, de Alejandro Loayza Grisi (Bolivia, Uruguay y Francia), película ganadora del Premio del Jurado del Festival de Sundance; Mensajes privados, de Matías Bizé (Chile); Almost in Love (Ámame), de Leonardo Brzezicki (Argentina); Cadejo Blanco, de Justin Lerner (Guatemala) y Libre, de Natural Arpajou (Argentina).

La Sección Oficial del 25 Festival de Málaga se completará con esos pases especiales fuera de competición, con las españolas Sin ti no puedo, de Chus Gutiérrez; Camera Café, de Ernesto Sevilla; La piel en llamas, de David Martín Porras; Sinjar, de Ana Bofarull; Toscana, de Pau Durà; y Héroes de barrio, de Ángeles Reiné.

El jurado de la Sección Oficial a concurso estará formado el director Manuel Gutiérrez Aragón (presidente); la actriz mexicana Cecilia Suárez; la actriz española Marta Nieto; el escritor Javier Cercas y el director del Festival de Cine de Lima (Perú), Marco Muhletaler.

Además, tendremos Zonazine, una apuesta por el nuevo cine que cumple ya 20 años, con nueve películas de acentuado sentido autoral y muy novedosas narrativamente. Son cinco españolas (Dúo, de Meritxell Colell; Una película póstuma, de Sigfrid Monleón; Libélulas, de Luc Knowles; Isósceles, de Ignacio Nacho; y Lugares a los que nunca hemos ido, película póstuma del recientemente fallecido Roberto Pérez Toledo) y cuatro latinoamericanas (Tiempos futuros, de V. Checa -México, Perú, Ecuador, España y Alemania-; Mostro, de José Pablo Escamilla -México-; A Vanishing Fog (Entre la niebla), de Augusto Sandino -Colombia-; y Al Oriente, de José María Avilés -Ecuador-).

Contaremos este año con una nueva sección titulada +Málaga, Premieres Internacionales, donde podremos disfrutar de películas no latinoamericanas que han cosechado importantes premios en festivales y que aún no han sido estrenadas en España. Son: Un nuevo mundo (Un autre monde), Stephane Brizé (Francia); Aquí me río yo (Qui rido io), Mario Martone (Italia); Las cartas de amor no existen (Chère Léa), Jérôme Bonnell (Francia); Promesas en París (Les promesses), Thomas Kruithof (Francia); Mentes maravillosas (Presque), Bernard Campan y Alexandre Jollien (Francia); El arma del engaño (Operation Mincemeat), John Madden (Reino Unido).

“Cuando los límites entre formatos son cada vez más difusos, tenemos que abrir nuestro festival al concepto del audiovisual, en el que las series de televisión tienen hoy un importante protagonismo”, ha afirmado Vigar. Así, en la sección Pantalla TV (no competitiva) participan ocho series: 800 metros, Chicos, Ser o no ser; Cucut; Heridas; Días mejores y Rapa.

Y las secciones Documentales y Cortometrajes, cuya extensa programación se puede consultar en la web del Festival.