Cuando acecha la maldad, Mejor Película de la sección oficial en Sitges 2023

Cuando acecha la maldad gustó mucho entre el público de Sitges y también lo ha hecho entre el jurado. Su historia de posesiones atípica y extrema contiene imágenes de las que quedan para siempre en la retina. Entre el cine de endemoniados -que aquí llaman encarnados-, la road movie y elementos de cine de catástrofes, Rugna construye un relato de terror en la que un hombre intentará desesperadamente huir del contagio masivo de maldad ante el inminente nacimiento del demonio. El director argentino estuvo presente en el festival presentando su trabajo junto al actor protagonista, Ezequiel Rodríguez y recogió personalmente el galardón. Deseamos desde aquí todo el éxito a la película y celebramos su estreno en salas en España el 19 de enero de 2024.

La lista de premios de la Sección Oficial se reparte entre un total de trece películas.

Entre los más destacados el Gran Premio del Jurado ex aequo para la francesa Vermin (La Plaga) y las macabras marionetas de Stopmotion. La mejor dirección, para una de las revelaciones del Festival, el director y músico Baloji por su trabajo en la magnífica Omen

Por otro lado, los premios a las mejores interpretaciones han sido para Karim Leklou por Vincent debe morir y Kate Lyn Sheil por The Seeding con una mención especial a la actriz novel Zafeen Zairizai por Tiger Stripes. El programa de televisión maldito de Late Night with the Devil se lleva el premio a Mejor Guion.

Menciones especiales del Jurado a las películas Moscas, de Aritz Moreno, "Por su bonita visión del lado feo de Buenos Aires" y Riddle of Fire, debut del californiano Weston Razooli, "porque ha hecho al jurado muy feliz".

La Morsure se va del festival con dos premios. El de Mejor Película del Jurado Meliés de Plata, que entrega la asociación de festivales europeos y el de Mejor Fotografía en Sección Oficial.

El Gran premio del público ha recaído en Robot Dreams, el debut en cine de animación de Pablo Berger.

A continuación el palmarés completo de esta 56 edición y nos despedimos hasta el próximo año.

SECCIÓN OFICIAL FANTÀSTIC

Mejor película de la SOFC

Cuando acecha la maldad (When Evil Lurks)

Premio especial del Jurado de la Sección Oficial Fantàstic

Ex-aequo:

Stopmotion. Por su exploración creativa del lado oscuro de la creatividad

Vermin: La plaga (Vermines).Por ser una película de monstruos poderosa y política

Mejor dirección de la SOFC

Baloji por Omen

Mejor interpretación femenina de la SOFC

Premio:

Kate Lyn Sheil The Seeding

Mención especial:

Zafreen Zairizai. Por su talento emergente

Mejor interpretación masculina de la SOFC

Karim Leklou por Vincent debe morir (Vincent Must Die)

Mejor guion de la SOFC

Colin y Cameron Cairnes por Late Night with the Devil

Mejores efectos especiales, visuales o de maquillaje de la SOFC

Frédéric Lainé, Jean-Christophe Spadaccini, Pascal Molina, Cyrille Bonjean-Jean, Bruno Sommier and Jean-Louis Autret por El reino animal (Animal Kingdom)

Mejor música de la SOFC

Markus Binder per Club Zero

Mejor fotografía de la SOFC

Martin Roux por La Morsure

Menciones Especiales

Moscas Por su bonita visión del lado feo de Buenos Aires

Riddle of Fire Porque ha hecho al jurado muy feliz

NOVES VISIONS

Mejor película de la sección Noves Visions

Moon Garden

Mejor dirección de la sección Noves Visions

David Kapac i Andrija Mardesic per The Uncle

Mejor corto Noves Visions Petit Format

The Old Young Crow

Menciones Especiales

Halfway Home

Humanist Vampire Seeking Consenting Suicidal Person. Por su guion

Mimì - Prince of Darkness. Por su fotografia

JURADO MÉLIÈS DE PLATA

Premio Méliès de Plata a la mejor película de género fantástico

La morsure

Premio Méliès de Plata al mejor corto europeo de género fantástico

Cultes

ANIMA'T

Mejor largometraje de animación de la sección Anima't

Tony, Shelly i la llanterna màgica (Tony, Shelly and the Magic Light)

Mejor cortometraje de animación de la sección Anima't

Ghost of the Dark Path

ÒRBITA

Mejor película de la sección Òrbita

The Last Stop in Yuma County

BLOOD WINDOW

Premio Blood Window a la mejor película

Cuando acecha la maldad (When Evil Lurks)

JURADO DE LA CRÍTICA

Premio de la crítica José Luis Guarner a la mejor película SOFC

La teoría universal

Premio Citizen Kane para el mejor director revelación

Stéphan Castang por Vincent debe morir

Mejor cortometraje de la SOFC

I'm Not a Robot

PREMIOS BRIGADOON

Premio Brigadoon Paul Naschy al mejor corto

Ellos (Néstor López i Óscar Romero)

SGAE NOVA AUTORIA

Premios SGAE Nova Autoria: Mejor dirección-realización

Mikel Garrido por Tenemos patria

Premios SGAE Nova Autoria: Mejor guion

Karen Joaquín por O que me parta un rayo

Premios SGAE Nova Autoria: Mejor música original

Márcio Echeverria por The Sun Thief

JURADO CARNET JOVE

Premio Jurado Carnet Jove a la major película SOFC

La Morsure

Premio Jurado Carnet Jove a la mejor película Sitges Documenta

Kim's Video

PREMIOS DEL PÚBLICO

Gran Premio del Público a la mejor película de la SOFC

Robot Dreams

Premio del Público Panorama Fantàstic

El exorcismo de Eastfield

Premio del Público Focus Asia

Fuerza bruta: sin salida

Premio del Público Midnight X-treme

Os reviento