Brie Larson se pone a llorar y enloquece al conocer a Jennifer Lopez en los Globos de Oro: "Voy a por un chupito"

Brie Larson es una actriz y cantante estadounidense de renombre. A sus espaldas tiene un premio Oscar, un Globo de Oro, un SAG, un BAFTA y un Emmy, principalmente por su participación en la aclamada cinta de La habitación. Además, uno de los papeles por los que más es conocida la actriz es por ser Capitana Marvel.

La intérprete fue una de las asistentes a la 81 edición de los Globos de Oro donde estaba nominada por su papel en la miniserie Lessons in Chemistry. Antes de empezar la ceremonia Brie desfiló por la alfombra roja donde lució un bonito vestido azul cielo y estuvo hablando con varios medios como la entrevista que concedió a Entertainment Tonight y se ha hecho viral.

Detrás de la actriz estaba Jennifer Lopez esperando su turno para charlar con el reportero. El momento clave de la noche de Larson ha sido que, mientras hablaba de la alfombra roja, se ha percatado de que tenía a la intérprete de Sucedió en Manhattan a escasos centímetros.

Ha sido un instante único para la actriz porque, en cuanto ha establecido contacto visual, no ha podido evitar que se le salten las lágrimas: "Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Voy a llorar".

"No puedo lidiar con JLo", ha expresado Larson profundamente emocionada. Cuando ha tenido a la artista delante, Brie ha decidido mostrarle toda su admiración: "Significas mucho para mí. Vi Selena e hizo que quisiera convertirme en actriz".

Jennifer Lopez ha abrazado a la actriz y se ha mostrado agradecida e impresionada ante sus palabras: "Me vas a hacer llorar". Larson ha querido agradecerle "su ética de trabajo", la cual considera que es "muy importante".

La protagonista de Capitana Marvel ha dado con su ídolo en plena alfombra roja de los Globos de Oro y a esta reacción tan emotiva se ha añadido la clásica reacción nerviosa y de incredulidad: "Voy a por un chupito de tequila", ha comentado la intérprete sin creerse aun el momento que acababa de vivir.