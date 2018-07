¿Por qué HBO cancela sus comedias?

David Pastrana de Vaya Tele lo tiene claro y sentencia: “tremenda escabechina la que acaba de anunciar la cadena HBO”. Respecto a Enlightened afirma que “la crítica (y yo mismo) no tuvo ningún reparo a la hora de ponerla como los trapos, pero según parece fue evolucionando a mejor con el paso de los capítulos. La audiencia no le ha ido nada bien a la serie protagonizada por Laura Dern, pero teniendo en cuenta queHBO no le da demasiada importancia a este tema y que ha triunfado en las recientes nominaciones a los Globos de Oro (incluyendo Mejor Comedia y Mejor Actriz de Comedia), la noticia tampoco nos pilla demasiado desprevenidos”.





Alberto Rey de ‘Asesino en Serie’( El Mundo) opta por dar las razones para el sí y para el no: “'Enlightened’ sí porque... Es original. La protagoniza (y produce) Laura Dern. Dura sólo media hora por episodio. Habla de cosas importantes y con las que nos identificamos fácilmente. Sale Diane Ladd, haciendo (otra vez) de madre en la ficción de su hija en la realidad. Es una rareza. Queda bien decir que te gusta. Sale Robin Wright, convertida ya oficilamente en MILF de clase A. Jonathan Demme dirige (y muy bien) dos episodios. La podría haber escrito Coupland. A blogueros muy respetados y seguidos les encanta. Es HBO, y eso da garantía.

Enlightened’ no porque... No es tan original. La protagoniza (y produce) Laura Dern, que aporta una insoportable y recurrente voz en off. Habla de obviedades que ya nos han contado mil veces, y las novecientas noventa y nueva últimas no hacían falta. Es una rareza. Queda bien decir que la odias. Sale Luke Wilson. La podría haber escrito la Coixet. A blogueros muy respetados y seguidos les espeluzna. Es HBO, y eso da pena”.

Para encontrar una explicación a la cancelación de Bored to death, hemos acudido a ‘Quinta Temporada’ de El País, en donde hemos leído que tras tres temporadas, “la tercera ha sido la mejor pero le ha perjudicado el cambio de día de emisión: el año pasado Bored to Death estaba arropada por 'Boardwalk Empire' pero en 2011 se ha defendido prácticamente sola”.

Sin embargo, “más sorprendente es la cancelación de Hung, sobre todo después de que su protagonista (Thomas Jane) consiguiera el pasado jueves una nominación para los Globos de Oro como mejor actor de comedia”, según ‘Quinta Temporada’.

Vaya Tele también da su opinión sobre la cancelación que ‘How to Make it in America', señala que “logró renovar el año pasado por los pelos, motivada sobre todo por la crítica, pero este año no ha sido suficiente. La segunda temporada ha mantenido el encanto de la primera, pero la ignorancia por parte de audiencia y premios ha sido una losa demasiado pesada. Respecto a 'Hung‘, David Pastrana afirma que “era la comedia mejor valorada de estas cuatro, e incluso Thomas Jane ha arrancado una segunda nominación al Globo de Oro, pero ni siquiera eso le ha valido la renovación”.

Por último, ‘Quinta Temporada’ aborda el futuro de la programación de HBO: “Los huecos que dejan estas tres comedias tendrán nuevos dueños en los próximos meses. HBO tiene varios dramas que esperan fecha de estreno y tres comedias que debutarán en las próximas semanas: Life too short (la nueva serie de Ricky Gervais y Stephen Merchant), Veep (protagonizada por el ex Seinfeld Julia Louis-Dreyfus) y Girls”